محاولة خطف طفل في أحد الأحياء ومطالبات بضبط الجناة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ مقطع فيديو يظهر محاولة خطف طفل من قبل أحد الأشْخَاص بواسطة سيارة في أحد الأحياء بالمملكة.

وظهر خلال المقطع شَخْصٌ ترجل من سيارة بعدما رأى طفلين يسيران بمفرديهما، وحاول خطف أحدهما إلا أن الطفلين فرا هاربين.

ولم يتسنَّ لـ”تواصل” معرفة موقع محاولة خطف الطفل، في الوقت الذي ندد فيه مغردون بمحاولة خطف الأطفال، ودَشَّنُوا هاشتاقاً بِعُنْوَان: “محاولة خطف طفل”، مطالبين المسؤولين بالتدخل، وضبط هؤلاء المجرمين لحماية الأطفال.