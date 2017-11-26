الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة
أقرا الخبر
شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)
أقرا الخبر
تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»
أقرا الخبر
«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض
أقرا الخبر
الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

ترشيحاتنا

محاولة خطف طفل في أحد الأحياء ومطالبات بضبط الجناة (فيديو)

محاولة خطف طفل في أحد الأحياء ومطالبات بضبط الجناة (فيديو)

القبض على شاب طعن والده المسن في الجبيل

القبض على شاب طعن والده المسن في الجبيل

«الداخلية» تتوعد ناشري المقاطع والشكاوى غير الصحيحة

«الداخلية» تتوعد ناشري المقاطع والشكاوى غير الصحيحة

القبض على عصابة «الـ110 سرقات» بالرياض.. مواشٍ ومركبات ثقيلة ومقطورات

القبض على عصابة «الـ110 سرقات» بالرياض.. مواشٍ ومركبات ثقيلة ومقطورات

محاولة خطف طفل في أحد الأحياء ومطالبات بضبط الجناة (فيديو)

4

تواصل – فريق التحرير:

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ مقطع فيديو يظهر محاولة خطف طفل من قبل أحد الأشْخَاص بواسطة سيارة في أحد الأحياء بالمملكة.

وظهر خلال المقطع شَخْصٌ ترجل من سيارة بعدما رأى طفلين يسيران بمفرديهما، وحاول خطف أحدهما إلا أن الطفلين فرا هاربين.

ولم يتسنَّ لـ”تواصل” معرفة موقع محاولة خطف الطفل، في الوقت الذي ندد فيه مغردون بمحاولة خطف الأطفال، ودَشَّنُوا  هاشتاقاً بِعُنْوَان: “محاولة خطف طفل”، مطالبين المسؤولين بالتدخل، وضبط هؤلاء المجرمين لحماية الأطفال.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

شاهد.. نجاة طفل صغير من تحت عجلات شاحنة بالصين

شاهد.. نجاة طفل صغير من تحت عجلات شاحنة بالصين

الشرطة الأمريكية تحذر السكان من طفل عمره 13 عاماً (فيديو)

الشرطة الأمريكية تحذر السكان من طفل عمره 13 عاماً (فيديو)

أمير الباحة يوجه بتحقيق مطالب طفل مصاب بأنيميا حادة في الدم (صور)

أمير الباحة يوجه بتحقيق مطالب طفل مصاب بأنيميا حادة في الدم (صور)

شاهد.. لحظة إنقاذ طفل تدلى من نافذة شقة بالصين

شاهد.. لحظة إنقاذ طفل تدلى من نافذة شقة بالصين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الصراع والتدافع في بحر الحياة
مقالات

الصراع والتدافع في بحر الحياة

المزيد
قصص مؤلمة من «قرية الروضة» وأكبر هجوم دموي في تاريخ مصر
تقارير وحوارات

قصص مؤلمة من «قرية الروضة» وأكبر هجوم دموي في تاريخ مصر

المزيد
أين تريليونات التعليم؟!
مقالات

أين تريليونات التعليم؟!

المزيد
«تواصل» تكشف كواليس عمليات «جدة التطوعي» خلال الأمطار: فداء وسط المخاطر (فيديو)
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف كواليس عمليات «جدة التطوعي» خلال الأمطار: فداء وسط المخاطر (فيديو)

المزيد

التعليقات (٤)اضف تعليق

  3. ٢
    زائر

    طيب يا التوقيت موضح بالفيديو من كاميرا المراقبة. الساعة ٢:٤٣ مساء تاريخ ٢٤.١١.٢٠١٧

    اضافة رد

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>