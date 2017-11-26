«الصحة»: تقديم تطعيمات الإنفلونزا الموسمية بالمنازل

تواصل – واس:

أعلنت وزارة الصحة عن بدء تقديم خدمة لقاح الإنفلونزا الموسمية للمستفيدين في منازلهم، أو حيثما كَانُوا تيسيراً على المواطنين وحِفَاظَاً على صحتهم وسلامتهم، وذلك بالتعاون مع شركة (كريم) اعْتِبَارَاً من يوم الثلاثاء 10 ربيع الأول حتى الاثْنَيْنِ 16 ربيع الأول 1439هـ.

وأوضحت الصحة أن خدمة “تطعيم” ستَشْمَل عَدَدَاً من المدن والمحافظات في المملكة هي: (الرياض، وجدة، الدمام، مَكَّة الْمُكَرَّمَة، القصيم، جازان، أبها، حائل، تبوك، والمدينة الْمُنَوَّرَة)، وذلك رغبة من الصحة في تغطية أكبر عدد ممكن من طالبي الخدمة.

وكانت الصحة قد دَعَت أَفْرَاد المجتمع إلى المُبَادَرَة في الحصول على تطعيم الإنفلونزا عبر مراكز الرعاية الأولية.

وأوضحت أن الفئات الأكثر عُرْضَة للإنفلونزا تَشْمَل: (الفئة العمرية مَا بين 6 أشهر و9 سنوات والفئة العمرية لمن هم فوق 60 عَامَاً، ومرضى الأمراض المزمنة وخُصُوصَاً “أمراض القلب، وأمراض الرئة، وأمراض الْكُلَى، ومرضى السُّكَّرِيّ”، بِالإِضَافَةِ إلى السيدات الحوامل وخُصُوصَاً من يتوقع ولادتها قبل نهاية شهر أَبْرِيل 2018), مُشِيرَةً إلى توافر اللقاحات في مراكز الرعاية الأولية، بِالإِضَافَةِ إلى إمكانية طلبها عبر خدمة “تطعيم”.

وأَفَادَت “الصحة” أن اللقاح يُعطى لمَن يرغب في تجنب الإنفلونزا الشديدة ومضاعفاتها، فيما نَبَّهَت من عدم إعطاء اللقاح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر، مُشِيرَةً إلى أن اللقاح يعطى في بداية فصل الشتاء من كل عام، مُشِيرَةً إلى أنه يمكن لطالب الخدمة الحصول عليها من خلال تطبيق (كريم) على الهواتف الذكية، واختيار خدمة (تطعيم)؛ حيث ستصله المركبة التي تقل الطاقم الصحي لإجراء التطعيم ضد الإِنْفِلْوَنْزَا الموسمية لجميع أفراد الأسرة، وذلك من الساعة 4 عَصْرَاً وحتى الساعة 10 مساءً، حيث تم تخصيص العديد من المركبات، لتقديم هذه الخدمة.