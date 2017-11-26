متحدث «التجارة» يدعو للتحقق من إعلانات التخفيضات عبر الإنترنت قبل الشراء

تواصل – فريق التحرير:

دعا المتحدث باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، جميع المستهلكين، للتحقق من العروض المقدمة من المتاجر الإِلِكْتُرُونِيّة بِشَأْنِ تخفيض الأسعار، مع الاطلاع على سياسة الاسترجاع والاستبدال قبل إتمام عملية الشراء.

وقال الحسين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ ‘‘تويتر‘‘ اليوم ‘‘لسلامة تعاملاتكم المالية؛ وحِفَاظَاً على حقوق المستهلك نحذر من الشراء من الحسابات المجهولة في كافة مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ، وننصح المتسوقين من الإنترنت بالشراء من المتاجر التي تملك سجلاً تِجَارِيّاً، أو شهادة معروفة، أو المواقع العالمية الموثوقة‘‘.