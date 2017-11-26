الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة
أقرا الخبر
شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)
أقرا الخبر
تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»
أقرا الخبر
«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض
أقرا الخبر
الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

ترشيحاتنا

القبض على شاب طعن والده المسن في الجبيل

القبض على شاب طعن والده المسن في الجبيل

القبض على عصابة «الـ110 سرقات» بالرياض.. مواشٍ ومركبات ثقيلة ومقطورات

القبض على عصابة «الـ110 سرقات» بالرياض.. مواشٍ ومركبات ثقيلة ومقطورات

«العمري» يُبشِّر بالقضاء على أزمة السكن لنصف قرن مقبل

«العمري» يُبشِّر بالقضاء على أزمة السكن لنصف قرن مقبل

كل ما تود معرفته عن كاميرات الدائرة التلفزيونية المغلقة لمراقبة الطرق (فيديو)

كل ما تود معرفته عن كاميرات الدائرة التلفزيونية المغلقة لمراقبة الطرق (فيديو)

متحدث «التجارة» يدعو للتحقق من إعلانات التخفيضات عبر الإنترنت قبل الشراء

متحدث «التجارة» يدعو للتحقق من إعلانات التخفيضات عبر الإنترنت قبل الشراء
0

تواصل – فريق التحرير:

دعا المتحدث باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، جميع المستهلكين، للتحقق من العروض المقدمة من المتاجر الإِلِكْتُرُونِيّة بِشَأْنِ تخفيض الأسعار، مع الاطلاع على سياسة الاسترجاع والاستبدال قبل إتمام عملية الشراء.

وقال الحسين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ ‘‘تويتر‘‘ اليوم ‘‘لسلامة تعاملاتكم المالية؛ وحِفَاظَاً على حقوق المستهلك نحذر من الشراء من الحسابات المجهولة في كافة مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ، وننصح المتسوقين من الإنترنت بالشراء من المتاجر التي تملك سجلاً تِجَارِيّاً، أو شهادة معروفة، أو المواقع العالمية الموثوقة‘‘.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

3 جهات حكومية تحذر من «الفوركس»

3 جهات حكومية تحذر من «الفوركس»

«التجارة»: حصر المركبات المتضررة في مستودع عبداللطيف جميل بجدة (فيديو)

«التجارة»: حصر المركبات المتضررة في مستودع عبداللطيف جميل بجدة (فيديو)

إغلاق محطة بنزين اختلط وقودها بمياه الأمطار في جدة (فيديو)

إغلاق محطة بنزين اختلط وقودها بمياه الأمطار في جدة (فيديو)

«التجارة» تتفاعل مع بلاغ مواطن بشأن مسابقة مُضللة للمستهلكين

«التجارة» تتفاعل مع بلاغ مواطن بشأن مسابقة مُضللة للمستهلكين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الصراع والتدافع في بحر الحياة
مقالات

الصراع والتدافع في بحر الحياة

المزيد
قصص مؤلمة من «قرية الروضة» وأكبر هجوم دموي في تاريخ مصر
تقارير وحوارات

قصص مؤلمة من «قرية الروضة» وأكبر هجوم دموي في تاريخ مصر

المزيد
أين تريليونات التعليم؟!
مقالات

أين تريليونات التعليم؟!

المزيد
«تواصل» تكشف كواليس عمليات «جدة التطوعي» خلال الأمطار: فداء وسط المخاطر (فيديو)
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف كواليس عمليات «جدة التطوعي» خلال الأمطار: فداء وسط المخاطر (فيديو)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>