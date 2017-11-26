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«آبل» تستعد لإطلاق أرخص هاتف «آيفون»

«آبل» تستعد لإطلاق أرخص هاتف «آيفون»
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تواصل – وكالات:

تَسْتَعِد شركة آبل لإطلاق نسخة رخيصة من جهاز آيفون خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وبِحَسَبِ تقرير جديد، فإن الشركة تخطط لإطلاق نسخة محدثة من جهاز آيفون بشاشة صغيرة أوائل العام المقبل، حيث تخطط آبل لإطلاق نسخة جديدة من هاتف آيفون إس إي.

وقال تقرير غير مؤكد نشر في صَحِيفَة “ديلي نيوز” الاقتصادية الصينية، إن الشركة ستقوم بإِنْتَاج الهاتف الجديد في الهند وستصدره خلال النصف الأول من العام المقبل.

وَأَشَارَ التقرير إلى أن هاتف “آيفون إس إي 2” سيزود بشاشة قياسها 4 بوصات إلى جانب ماسح ضوئي لبصمات الأصابع، ومن المنتظر أن يبدأ سعر بيعه بحوالي 399 دولاراً.

كما جاء في التقرير أَيْضَاً أن الهاتف سيَأْتِي بنسختين، إحداهما بسعة تخزين داخلية 32 جيجابايت، والثَّانِي بسعة 128 جيجابايت، ويعتبر الهاتف أصغر جهاز آيفون من حيث الحجم، ومن المنتظر أن يتم تزويده بمعالج “A11 Bionic” الجديد.

وكانت الشركة العملاقة في عالم التكنولوجيا قد أَطْلَقَت النسخة الأولى من سلسلة “إس إي” في مارس 2016، والذي مَا يزال معروضاً للبيع حتى الآن، وهي تَسْتَعِد الآن لإطلاق الجيل الثَّانِي من الجهاز، الذي من المنتظر أن يكون بسعر أقل من آيفون إكس، وسيكون تصميمه مشابهاً لهاتف آيفون 5 الكلاسيكي.

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