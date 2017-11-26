قبل شراء «لابتوب» جديد.. إليك 4 نصائح مهمة

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قدمت مواقع مهتمة بالشؤون التقنية عَدَدَاً من النصائح للرَاغِبِين في شراء أجهزة “لابتوب” جديدة، والتي تساعدهم على حسم قرار الاختيار.

وجاءت النصائح كالآتي:

1 – الشاشة الصغيرة أفضل:أجهزة “لابتوب” التي تأتي بأحجام شاشة صغيرة دَائِمَاً مَا تكون أقل حجماً، وأخف وزناً، وأكثر قابلية للحمل، وَإِذَا كنت تخطط لاستخدام لابتوب طوال اليوم، فإن نموذجاً بشاشة 13 أو 14 بوصة، مثل Dell XPS 13، يوفر أفضل توازن بين مساحة الشاشة وقابلية النقل.

2 – لابتوب بدقة شاشة 1080p:إذا كنت تبحث عن لابتوب بدقة مناسبة عليك اختيار جهاز مع شاشة 1920 × 1080 بكسل، والتي يُشَارُ إليها أَحْيَانَاً 1080 أو “full HD”، وهذا العدد من بكسل يجعل من السهل قراءة صفحات الويب.

3 – لابتوب ببطارية قوية:إذا كنت تخطط لاستخدام الجهاز في الخارج بشكل كبير فابحث عن لابتوب يوفر أكثر من 8 ساعات من عمر البطارية، مثل أسوس زنبوك UX330UA، والذي يستمر لمدة 9 ساعات.

4 – اختر لابتوب 2 في 1:إذا كنت في حاجة إلى شاشة تعمل باللمس أو جهاز تابلت و”لابتوب” في الْوَقْت نَفْسه فهناك العديد من الشركات التي طرحت أجهزة 2 في 1 يمكن الاختيار بينها.