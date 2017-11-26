تعرَّف على 16 عرضاً مرضياً يسببه «الاكتئاب»

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يشعر كثيرون أوقات الاكتئاب واضطراب النفسية بأعراض جسدية مرضية ولا يعلمون سببها، وكَثِيرَاً مَا تكون مخيفة مثل سرعة دقات القلب، وآلام المعدة، وجفاف الحلق، فتستدعي الذهاب للطبيب لإجراء الفحوصات، ولكن لا يجدون أَي مشكلة حقيقية.

وفي هذا الصدَّد، أَوْضَحَ الدكتور جمال فرويز، اسْتشَاري الطب النفسي، أن هناك عَدَدَاً لا بأس به من الأعراض النفس جسدية والتي تعالج بمجرد التخلص من السبب النفسي.

وبِحَسَبِ “فرويز” فإن الأعراض، هي:

1 – الصداع.

2 – زغللة العين.

3 – آلام الرقبة.

4 – جفاف الحلق.

5 – طبقة شديدة على الصدر.

6 – زيادة دقات القلب.

7 – آلام المعدة.

8 – آلام القولون.

9 – آلام أسفل الظهر.

10 – التنميل.

11 – التعرق.

12 – البرودة.

13 – رعشة في الأطراف.

14 – صعوبة الدخول في النوم.

15 – ألم في الكتف.

16 – ألم في العمود الفقري.