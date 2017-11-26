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3 جهات حكومية تحذر من «الفوركس»

3 جهات حكومية تحذر من «الفوركس»
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تواصل – الرياض:

مرة أُخْرَى، جددت وزارة التجارة والاسْتِثْمَار، وهَيْئَة السوق المالية، ومؤسسة النقد، التحذير من نشاط ‘‘الفوركس‘‘ والتعامل مع المواقع الإِلِكْتُرُونِيّة المشبوهة والأَفْرَاد الذين يسوقون للاسْتِثْمَار والمتاجرة في الأوراق المالية دُونَ وجود تراخيص، مُؤكّدَة أن هناك إِجْرَاءَات قانونية تتنظر المخالفين.

وَشَدَّدت المؤسسات الثلاث، على ضرورة الحيطة والحذر حين التعامل مع أَنْشِطَة وأَعْمَال الأوراق المالية أو العملات الأجْنَبِيَّة مع أَي أشْخَاص أو مؤسسات أو شركات أو منشآت أو أَي مواقع إِلِكْتُرُونِيّة، دُونَ التأكد من حصولهم على التراخيص أو الموافقات النظامية بِحَسَبِ ‘‘الاقتصادية‘‘.

مِنْ جِهَتِها، بَيَّنَت هَيْئَة السوق المالية، أنها أَغْلَقَت عدداً من مواقع الإنترنت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ولكن نَظَرَاً لسهولة إِنْشَاء مواقع جديدة فإن الهَيْئَة تؤكد أن الوسيلة الأمثل للحد منها هو التوعية بمخاطرها وَهُوَ مَا تعمل عليه الهَيْئَة مع مؤسسة النقد العَرَبِيّ السعودي ووزارة التجارة والاسْتِثْمَار.

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