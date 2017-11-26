متصفح يحمي المستخدمين من المواقع المخترقة

تواصل – وكالات:

عمل المطورون في شركة موزيلا على إعداد ميزة في متصفحها فايرفوكس من شأنها تنبيه المستخدمين الذين ربما يكونون قد تعرضوا لاختراق بياناتهم.

وَتَمَّ تصميم هذه الميزة التي مَا تزال في مراحل التطوير المبكرة، والتي يجري اختبارها حَالِيَّاً؛ بهَدَف إِخْطَار المستخدمين عند زيارة موقع تم اختراق بياناته، وكذلك تقديم طرق للمستخدمين لحمايتهم من الاختراق.

وتعمل موزيلا على تطوير هذه الميزة بالتعاون مع موقع “Have I Been Pwned” الشهير، الذي يسمح للمستخدمين بالتحقق من سلامة بريدهم الإِلِكْتُرُونِيّ، ويخبرهم مَا إذا تعرضت بياناتهم للسرقة جَرَّاء أَي قرصنة.

وأكدت خبيرة أمن في شركة “Troy Hunt”، التي أسست موقع “Have I Been Pwned”، خبر التعاون مع موزيلا، مُشِيرَةً إلى أن تطوير هذه الميزة مَا يزال في مراحله المبكرة، إلا أنه بإمكان أَي مستخدم تحميل البرنامج عبر “GitHub” ثم يتم تجميعه وإضافته إلى فايرفوكس فِي حَالِ رغب أحدهم في اختباره، أخذاً في الاعتبار أنه يعمل فقط ضمن نسخة المطورين.

ووَفْقَاً للخبيرة فإن الميزة ستضاف رَسْمِيّاً إلى فايرفوكس لتنبيه المستخدمين بخطر الاختراق ورفع مستوى الأمان، وعلى الرغم من أنها لن تمنع المستخدم من دخول الموقع الذي تعرض سابقاً للاختراق، إلا أنها ستعرض على المستخدم إِخْطَاراً بتغيير كلمة المرور، أو التأكد من بياناته الشخصية الموجودة في الموقع.

وفي المقابل، لن تكون المواقع التي تعرضت للاختراق، مسرورة بِشَأْنِ هذه الميزة لأنها ستظهر عدم قدرتها على توفير الأمن، لكنها ستكون مفيدة في خدمة المستهلكين بالسماح لهم بمعرفة المعلومات التي قد تساهم في الحفاظ على سلامة بياناتهم الشخصية من الاختراق.