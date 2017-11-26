هذه العلامات تنذر بمرض خطير.. وتستدعي العلاج فوراً

تواصل – وكالات:

شددت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب على ضرورة علاج الهربس على وجه السرعة لِتَجَنُّبِ العواقب طويلة الأمد المترتبة عليه، مثل مَا يعرف “بألم الأعصاب التالي للهربس”.

وبِنَاءً عَلَى ذلك ينبغي بدء العلاج خلال أول يومين من ظهور الأعراض المميزة للهربس، والتي تتمثل في ظهور بثور على الجلد، وآلام شديدة مستمرة، وفرط حساسية وحكة، بِحَسَبِ وكالة الأنباء الألمانية.

وينبغي تخفيف الآلام المصاحبة للهربس، ليس بواسطة المسكنات، التي لا تحتاج إلى وصف الطبيب، وإنما بواسطة لاصقات خَاصَّة، أو مضادات الاكتئاب، أو أدوية الصرع.

يُشَارُ إلى أن الهربس ينشأ بِسَبَبِ استعادة فيروسات الجَدِيري المائي لنشاطها، والتي تهاجم حينئذ الجلد والأعصاب، وَإِذَا لم يتم علاج الهربس فوراً، فمن الممكن أن تلحق أضراراً مستديمة بالأعصاب، خَاصَّة إذا كان المريض متقدماً في العمر.