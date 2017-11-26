الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة
أقرا الخبر
شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)
أقرا الخبر
تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»
أقرا الخبر
«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض
أقرا الخبر
الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

ترشيحاتنا

القبض على عصابة «الـ110 سرقات» بالرياض.. مواشٍ ومركبات ثقيلة ومقطورات

القبض على عصابة «الـ110 سرقات» بالرياض.. مواشٍ ومركبات ثقيلة ومقطورات

«العمري» يُبشِّر بالقضاء على أزمة السكن لنصف قرن مقبل

«العمري» يُبشِّر بالقضاء على أزمة السكن لنصف قرن مقبل

كل ما تود معرفته عن كاميرات الدائرة التلفزيونية المغلقة لمراقبة الطرق (فيديو)

كل ما تود معرفته عن كاميرات الدائرة التلفزيونية المغلقة لمراقبة الطرق (فيديو)

موعد صرف رواتب برج «القوس»

موعد صرف رواتب برج «القوس»

هذه العلامات تنذر بمرض خطير.. وتستدعي العلاج فوراً

هذه العلامات تنذر بمرض خطير.. وتستدعي العلاج فوراً
0

تواصل – وكالات:

شددت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب على ضرورة علاج الهربس على وجه السرعة لِتَجَنُّبِ العواقب طويلة الأمد المترتبة عليه، مثل مَا يعرف “بألم الأعصاب التالي للهربس”.

وبِنَاءً عَلَى ذلك ينبغي بدء العلاج خلال أول يومين من ظهور الأعراض المميزة للهربس، والتي تتمثل في ظهور بثور على الجلد، وآلام شديدة مستمرة، وفرط حساسية وحكة، بِحَسَبِ وكالة الأنباء الألمانية.

وينبغي تخفيف الآلام المصاحبة للهربس، ليس بواسطة المسكنات، التي لا تحتاج إلى وصف الطبيب، وإنما بواسطة لاصقات خَاصَّة، أو مضادات الاكتئاب، أو أدوية الصرع.

يُشَارُ إلى أن الهربس ينشأ بِسَبَبِ استعادة فيروسات الجَدِيري المائي لنشاطها، والتي تهاجم حينئذ الجلد والأعصاب، وَإِذَا لم يتم علاج الهربس فوراً، فمن الممكن أن تلحق أضراراً مستديمة بالأعصاب، خَاصَّة إذا كان المريض متقدماً في العمر.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الصحة» تتوصل للأشقاء الـ3 «المشوهين بالصحراء» (فيديو)

«الصحة» تتوصل للأشقاء الـ3 «المشوهين بالصحراء» (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الصراع والتدافع في بحر الحياة
مقالات

الصراع والتدافع في بحر الحياة

المزيد
قصص مؤلمة من «قرية الروضة» وأكبر هجوم دموي في تاريخ مصر
تقارير وحوارات

قصص مؤلمة من «قرية الروضة» وأكبر هجوم دموي في تاريخ مصر

المزيد
أين تريليونات التعليم؟!
مقالات

أين تريليونات التعليم؟!

المزيد
«تواصل» تكشف كواليس عمليات «جدة التطوعي» خلال الأمطار: فداء وسط المخاطر (فيديو)
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف كواليس عمليات «جدة التطوعي» خلال الأمطار: فداء وسط المخاطر (فيديو)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>