الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة
أقرا الخبر
شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)
أقرا الخبر
تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»
أقرا الخبر
«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض
أقرا الخبر
الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد
أقرا الخبر
«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

ترشيحاتنا

القبض على عصابة «الـ110 سرقات» بالرياض.. مواشٍ ومركبات ثقيلة ومقطورات

القبض على عصابة «الـ110 سرقات» بالرياض.. مواشٍ ومركبات ثقيلة ومقطورات

«العمري» يُبشِّر بالقضاء على أزمة السكن لنصف قرن مقبل

«العمري» يُبشِّر بالقضاء على أزمة السكن لنصف قرن مقبل

كل ما تود معرفته عن كاميرات الدائرة التلفزيونية المغلقة لمراقبة الطرق (فيديو)

كل ما تود معرفته عن كاميرات الدائرة التلفزيونية المغلقة لمراقبة الطرق (فيديو)

موعد صرف رواتب برج «القوس»

موعد صرف رواتب برج «القوس»

القبض على شاب طعن والده المسن في الجبيل

القبض على شاب طعن والده المسن في الجبيل
0

تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على شاب ثلاثيني وهو في حالة غير طبيعية، أقدم على طعن والده الذي يبلغ من العمر ستين عاما، وتمكنت الفرق الطبية من نقله إلى المستشفى متأثرا بالطعنات.

وأوضح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أن شرطة محافظة الجبيل تلقت بلاغا عن قيام مواطن ثلاثيني بحالة غير طبيعية بالاشتباك مع والده الستيني وإصابته بعدة طعنات.

وأضاف الرقيطي أن دوريات الأمن باشرت البلاغ وتم القبض على الجاني وإسعاف والده إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالته الصحية مستقرة ولله الحمد.

وباشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للحادثة وإحالة الجاني وأوراق القضية لفرع النيابة العامة بالمحافظة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

البحرين.. الإطاحة بخليجي طعن آخر خلال مشاجرة بمطعم (فيديو)

البحرين.. الإطاحة بخليجي طعن آخر خلال مشاجرة بمطعم (فيديو)

وافد مخالف يقتل آخر من بني جلدته ويسلم نفسه لـ«شرطة الباحة»

وافد مخالف يقتل آخر من بني جلدته ويسلم نفسه لـ«شرطة الباحة»

«تغريدة» خاطئة لشاب سعودي تستدعي تدخل 3 دول

«تغريدة» خاطئة لشاب سعودي تستدعي تدخل 3 دول

إنقاذ شاب أصيب في عضلة قلبه بـ«طلق ناري» في مكة

إنقاذ شاب أصيب في عضلة قلبه بـ«طلق ناري» في مكة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الصراع والتدافع في بحر الحياة
مقالات

الصراع والتدافع في بحر الحياة

المزيد
قصص مؤلمة من «قرية الروضة» وأكبر هجوم دموي في تاريخ مصر
تقارير وحوارات

قصص مؤلمة من «قرية الروضة» وأكبر هجوم دموي في تاريخ مصر

المزيد
أين تريليونات التعليم؟!
مقالات

أين تريليونات التعليم؟!

المزيد
«تواصل» تكشف كواليس عمليات «جدة التطوعي» خلال الأمطار: فداء وسط المخاطر (فيديو)
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف كواليس عمليات «جدة التطوعي» خلال الأمطار: فداء وسط المخاطر (فيديو)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>