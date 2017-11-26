القبض على شاب طعن والده المسن في الجبيل

تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على شاب ثلاثيني وهو في حالة غير طبيعية، أقدم على طعن والده الذي يبلغ من العمر ستين عاما، وتمكنت الفرق الطبية من نقله إلى المستشفى متأثرا بالطعنات.

وأوضح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أن شرطة محافظة الجبيل تلقت بلاغا عن قيام مواطن ثلاثيني بحالة غير طبيعية بالاشتباك مع والده الستيني وإصابته بعدة طعنات.

وأضاف الرقيطي أن دوريات الأمن باشرت البلاغ وتم القبض على الجاني وإسعاف والده إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالته الصحية مستقرة ولله الحمد.

وباشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للحادثة وإحالة الجاني وأوراق القضية لفرع النيابة العامة بالمحافظة.