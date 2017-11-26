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بعد 14 يوماً.. حصيلة ضحايا زلزال إيران تصل إلى 483 قتيلاً

بعد 14 يوماً.. حصيلة ضحايا زلزال إيران تصل إلى 483 قتيلاً
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تواصل – وكالات:

أعلنت وكالة أنباء “إرنا” الإيرانية الرسمية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد، بالقرب من الحدود العراقية، في 12 نوفمبر الجاري، إلى 483 قتيلاً، وذلك بعد أن كانت الحصيلة المعلنة من قبل متوقفة عند 436 قتيلاً.

وجاء ارتفاع الحصيلة، وفقاً لـ “إرنا” ووسائل إعلام إيرانية، بعد وفاة مصابين متأثرين بجروحهم، والتعرف إلى ضحايا بعد دفنهم على عجل.

وكان زلزال عنيف بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر، قد ضرب محافظة كرمنشاه الإيرانية المتاخمة للعراق، ومناطق أخرى، غرب البلاد، ليل 12 إلى 13 من الشهر الجاري، كما أدى الزلزال في إيران إلى إصابة نحو 8000 شخص بجروح وتدمير نحو 30 ألف مسكن بحسب الأرقام الرسمية.

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