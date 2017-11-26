الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة
أقرا الخبر
شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)
أقرا الخبر
تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»
أقرا الخبر
«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض
أقرا الخبر
الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد
أقرا الخبر
«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

ترشيحاتنا

القبض على عصابة «الـ110 سرقات» بالرياض.. مواشٍ ومركبات ثقيلة ومقطورات

القبض على عصابة «الـ110 سرقات» بالرياض.. مواشٍ ومركبات ثقيلة ومقطورات

«العمري» يُبشِّر بالقضاء على أزمة السكن لنصف قرن مقبل

«العمري» يُبشِّر بالقضاء على أزمة السكن لنصف قرن مقبل

كل ما تود معرفته عن كاميرات الدائرة التلفزيونية المغلقة لمراقبة الطرق (فيديو)

كل ما تود معرفته عن كاميرات الدائرة التلفزيونية المغلقة لمراقبة الطرق (فيديو)

موعد صرف رواتب برج «القوس»

موعد صرف رواتب برج «القوس»

الحريري: المملكة تتعامل مع لبنان ككيان واحد.. وحزب الله لا يصلح لإدارة البلاد

الحريري: المملكة تتعامل مع لبنان ككيان واحد.. وحزب الله لا يصلح لإدارة البلاد
0

تواصل – وكالات:

أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أن المملكة العَرَبِيّة السعودية تتعامل مع لبنان ككيان واحد ولا تفرق بين سني، أو شيعي، أو مسيحي.

وقال الحريري في حوار مع مجلة ‘‘الرجل‘‘ اللبنانية: ‘‘إن المملكة ساعدت بلاده في كل المراحل التي مرت بها ففي حرب لبنان عام 2006 قدمت لها مليار دولار‘‘، مُضِيفَاً أنها جزء أساسي من حياته الشخصية مُنْذُ طفولته وهي علاقة ترسخت من أَيَّام الوالد.

وعن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أكَّدَ الحريري أنه يملك الإمكانية للتحدي ويعمل باتجاه هذا التحدي، ويعمل دُونَ كلل أو ملل؛ لذلك أتساءل متى ينام ومتى يرتاح؟

وذكر الحريري، أن الحل بالنسبة لسلاح “حزب الله” هو حل إقليمي وليس داخلياً، فالحزب ليس له القدرة على إدارة البلد، وقوته تأتي من السلاح الممول إيرانياً.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

ملحقية المملكة بواشنطن: تعويض المبتعثين عن رسوم التسجيل بالجامعات

ملحقية المملكة بواشنطن: تعويض المبتعثين عن رسوم التسجيل بالجامعات

الحريري: مواقف «حزب الله» تُهدد لبنان والعرب.. ولن نقبل بها

الحريري: مواقف «حزب الله» تُهدد لبنان والعرب.. ولن نقبل بها

شركة صينية تخطط لإدخال «التاكسي الطائر» إلى المملكة العام المقبل

شركة صينية تخطط لإدخال «التاكسي الطائر» إلى المملكة العام المقبل

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي على مسجد بمدينة العريش المصرية

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي على مسجد بمدينة العريش المصرية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الصراع والتدافع في بحر الحياة
مقالات

الصراع والتدافع في بحر الحياة

المزيد
قصص مؤلمة من «قرية الروضة» وأكبر هجوم دموي في تاريخ مصر
تقارير وحوارات

قصص مؤلمة من «قرية الروضة» وأكبر هجوم دموي في تاريخ مصر

المزيد
أين تريليونات التعليم؟!
مقالات

أين تريليونات التعليم؟!

المزيد
«تواصل» تكشف كواليس عمليات «جدة التطوعي» خلال الأمطار: فداء وسط المخاطر (فيديو)
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف كواليس عمليات «جدة التطوعي» خلال الأمطار: فداء وسط المخاطر (فيديو)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>