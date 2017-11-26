الحريري: المملكة تتعامل مع لبنان ككيان واحد.. وحزب الله لا يصلح لإدارة البلاد

تواصل – وكالات:

أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أن المملكة العَرَبِيّة السعودية تتعامل مع لبنان ككيان واحد ولا تفرق بين سني، أو شيعي، أو مسيحي.

وقال الحريري في حوار مع مجلة ‘‘الرجل‘‘ اللبنانية: ‘‘إن المملكة ساعدت بلاده في كل المراحل التي مرت بها ففي حرب لبنان عام 2006 قدمت لها مليار دولار‘‘، مُضِيفَاً أنها جزء أساسي من حياته الشخصية مُنْذُ طفولته وهي علاقة ترسخت من أَيَّام الوالد.

وعن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أكَّدَ الحريري أنه يملك الإمكانية للتحدي ويعمل باتجاه هذا التحدي، ويعمل دُونَ كلل أو ملل؛ لذلك أتساءل متى ينام ومتى يرتاح؟

وذكر الحريري، أن الحل بالنسبة لسلاح “حزب الله” هو حل إقليمي وليس داخلياً، فالحزب ليس له القدرة على إدارة البلد، وقوته تأتي من السلاح الممول إيرانياً.