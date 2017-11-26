«الإنذار المبكر» ينبّه: أمطار رعدية ورياح على أجزاء من مكة ومحايل عسير

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أَصْدَرَ النظام الآلي للإِنْذَار المبكر التابع لهَيْئَة الأَرْصَاد وحماية البيئة، تحذيرين من أَمْطَار رعدية غزيرة مصحوبة برياح نشطة، في كل من محايل عسير، ومكة الْمُكَرَّمَة “رضوان”.

التحذير الأول، والذي حمل رقم 4، اشتمل على تنبيه باحتمالية سقوط أَمْطَار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، على منطقة محايل عسير والأجزاء المجاورة لها، مع هبوب لرياح نشطة تحد من مستوى الرؤية الأفقية، وذلك بداية من السادسة، مساء اليوم الأحد، بتوقيت المملكة، ولمدة ساعتين، على الأقل.

أما التحذير الثَّانِي، والذي حمل رقم 5، فنبه أَيْضَاً باحتمالية تعرض محافظة الموية، ومركز الرضوان، بمنطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة، إلى أَمْطَار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مع هبوب لرياح نشطة تحد من مستوى الرؤية الأفقية، وذلك بداية من السادسة، مساء اليوم الأحد، بتوقيت المملكة، ولمدة ساعتين، على الأقل.