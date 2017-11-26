الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة
أقرا الخبر
شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)
أقرا الخبر
تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»
أقرا الخبر
«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض
أقرا الخبر
الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد
أقرا الخبر
«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

ترشيحاتنا

القبض على عصابة «الـ110 سرقات» بالرياض.. مواشٍ ومركبات ثقيلة ومقطورات

القبض على عصابة «الـ110 سرقات» بالرياض.. مواشٍ ومركبات ثقيلة ومقطورات

«العمري» يُبشِّر بالقضاء على أزمة السكن لنصف قرن مقبل

«العمري» يُبشِّر بالقضاء على أزمة السكن لنصف قرن مقبل

كل ما تود معرفته عن كاميرات الدائرة التلفزيونية المغلقة لمراقبة الطرق (فيديو)

كل ما تود معرفته عن كاميرات الدائرة التلفزيونية المغلقة لمراقبة الطرق (فيديو)

موعد صرف رواتب برج «القوس»

موعد صرف رواتب برج «القوس»

«الإنذار المبكر» ينبّه: أمطار رعدية ورياح على أجزاء من مكة ومحايل عسير

«الإنذار المبكر» ينبّه: أمطار رعدية ورياح على أجزاء من مكة ومحايل عسير
0

تواصل – فريق التحرير:

أَصْدَرَ النظام الآلي للإِنْذَار المبكر التابع لهَيْئَة الأَرْصَاد وحماية البيئة، تحذيرين من أَمْطَار رعدية غزيرة مصحوبة برياح نشطة، في كل من محايل عسير، ومكة الْمُكَرَّمَة “رضوان”.

التحذير الأول، والذي حمل رقم 4، اشتمل على تنبيه باحتمالية سقوط أَمْطَار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، على منطقة محايل عسير والأجزاء المجاورة لها، مع هبوب لرياح نشطة تحد من مستوى الرؤية الأفقية، وذلك بداية من السادسة، مساء اليوم الأحد، بتوقيت المملكة، ولمدة ساعتين، على الأقل.

أما التحذير الثَّانِي، والذي حمل رقم 5، فنبه أَيْضَاً باحتمالية تعرض محافظة الموية، ومركز الرضوان، بمنطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة، إلى أَمْطَار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مع هبوب لرياح نشطة تحد من مستوى الرؤية الأفقية، وذلك بداية من السادسة، مساء اليوم الأحد، بتوقيت المملكة، ولمدة ساعتين، على الأقل.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

صاعقة تضرب مرصد الطقس بمطار جدة.. وسحب رعدية تتجمع مجدداً

صاعقة تضرب مرصد الطقس بمطار جدة.. وسحب رعدية تتجمع مجدداً

شاهد.. أمطار رعدية غزيرة على «العيص» بالمدينة المنورة

شاهد.. أمطار رعدية غزيرة على «العيص» بالمدينة المنورة

الدفاع المدني يحذر: ابتعدوا عن أماكن تجمع السيول خلال التقلبات الجوية

الدفاع المدني يحذر: ابتعدوا عن أماكن تجمع السيول خلال التقلبات الجوية

مكة.. صرف 35 مليون ريال مستحقات لمنسوبي الصحة

مكة.. صرف 35 مليون ريال مستحقات لمنسوبي الصحة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الصراع والتدافع في بحر الحياة
مقالات

الصراع والتدافع في بحر الحياة

المزيد
قصص مؤلمة من «قرية الروضة» وأكبر هجوم دموي في تاريخ مصر
تقارير وحوارات

قصص مؤلمة من «قرية الروضة» وأكبر هجوم دموي في تاريخ مصر

المزيد
أين تريليونات التعليم؟!
مقالات

أين تريليونات التعليم؟!

المزيد
«تواصل» تكشف كواليس عمليات «جدة التطوعي» خلال الأمطار: فداء وسط المخاطر (فيديو)
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف كواليس عمليات «جدة التطوعي» خلال الأمطار: فداء وسط المخاطر (فيديو)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>