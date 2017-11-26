ملحقية المملكة بواشنطن: تعويض المبتعثين عن رسوم التسجيل بالجامعات

تواصل – فريق التحرير:

أكدت ملحقية المملكة الثقافية في واشنطن، أنه سيتم تعويض المبتعثين عن رسوم التسجيل في الجامعات الأمريكية خلال الفترة المقبلة، فيما لن يتم تعويض رسوم تغيير الفيزا.

وأَوْضَحَ مدير الإدارة المالية في الملحقية فهد السريهيد – في لقاء مع الطلبة دشنه الحساب الخاص بالملحقية الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية على موقع “تويتر”، حمل عنوان: “الاستفسارات المالية” – أنه سيتم تعويض الأب عن طلب تقرير فصلي من الجامعة، مرة واحدة كل فصل.

وأَضَافَ السريهيد أن تمديد البعثة لا يمنع استحقاق مكافأة التميز، ضمن الأطر الجديدة، وفيما يتعلق بشروط المكافأة فِي حَالِ التخرج قبل المدة المحددة، فإنه يشترط أن يكون التخرج قبل فصل دراسي كامل، ولم يتم الحصول على تمديد بعثة مُسْبَقَاً، مُضِيفَاً أن التعويضات التي تتعلق بالتأمين الطبي، بعد الحصول على الموافقة وطلب الملحقية جميع الأوراق للتعويض؛ يتم رفع الطلب إلى الوزارة لمعرفة إمكان التعويض.

وَتَابَعَ: أنه يحق صرف مكافأة بدل مراجع مرة واحدة في المرحلة الواحدة للماجستير والدكتوراه فقط؛ علماً بأن تمديد الدراسة يلغي للطلبة جميع المكافآت. وفيما يتعلق بمكافآت البحث العلمي، لا بد من قبول البحث في المكتبة الرقمية السعودية. وأما مكافأة نشر بحث علمي فيشترط أن يكون الطالب متحدثاً في المؤتمر ذاته، واختبارات إليتس يتم التعويض عنها إذا كانت من مستلزمات التخرج.

واستعرض اللقاء عَدَدَاً من جوانب الشؤون المالية المتعلقة بتعويض معادلة شهادات الدبلوم؛ إِذْ يتم تعويض الطلبة فِي حَالِ معادلة شهادة الدبلوم. وأما رسوم اختبار cfa وstudy abroadclass فكلاهما لا يغطى وإن كانت من متطلبات التخرج. وأما اختبار GRE فيتم التعويض عنه في آخر فصل دراسي، بِحَسَبِ نظام وزارة التعليم. وفيما يتعلق بالمديونية للطلبة تتنقل مع الطالب تلقائيّاً في كل مرحلة، ولا يعفى منها.