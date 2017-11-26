«الداخلية» تتوعد ناشري المقاطع والشكاوى غير الصحيحة

بناء على ما لوحظ في الآونة الأخيرة من انتشار مقاطع مرئية في وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بشكاوى أو إعلان حالات تظلم ضد وكالة الأحوال المدنية، وما أكدته نتائج متابعتها إدارياً من عدم مصداقية غالبيتها.

فإن وزارة الداخلية إذ تؤكد حرصها على تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين عبر قطاعاتها كافة وتسهيل جميع الإجراءات اللازمة في سبيل ذلك، وأن مكاتبها في جميع أنحاء المملكة مفتوحة لاستقبال المراجعين والنظر في معاملاتهم وفق الأنظمة واللوائح، واستعدادها لتلقي الشكاوى عبر مركز الاستقبال والتواصل الالكتروني على البريد الالكتروني:

8004399999@hq.moi.gov.sa <mailto:8004399999@hq.moi.gov.sa>، أو عبر الهاتف المجاني : (8004399999)

فإنها في الوقت ذاته، تحذر من أنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية ضد كل من يسهم في نشر مقاطع مرئيّة أو صوتية تحمل معلومات وشكاوى غير صحيحة، وتأمل من الجميع تحري الدقة والصدق في كل ما ينشر.