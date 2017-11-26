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الافتتاح قريباً.. اكتمال مشروع تطوير واجهة جدة البحرية (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

أَظْهَرَ مقطع فيديو جديد نشرته أمانة محافظة جدة اكْتِمَال العمل بواجهة جدة البحرية التي تُعد أكبر مشروع تطويري على الواجهة البحرية، حيث بلغت تكلفته 800 مليون ريال، حيث توقع البعض أن يتم افتتاح المشروع رَسْمِيّاً خلال الأسبوع الحالي، وإتاحته أمام الزوار.

وتبلغ السعة الاستيعابية للمشروع 120 ألف نسمة، ويشتمل على 17 منطقة بلازا، و14 نافورة، 4 منها تفاعلية، وجسر مشاة بطول 650 متراً، إلى جانب مشروع “تاكسي بحري”.

وعملت أمانة المحافظة على توفير العديد من الخدمات المتميزة بالمشروع من المساحات الخضراء، والمظلات ذات الأشكال الجمالية، ومقاعد ذكية تحتوي على منافذ USB، ومقابس للكهرباء.

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