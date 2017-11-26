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أمير الباحة يوجه بتحقيق مطالب طفل مصاب بأنيميا حادة في الدم (صور)

أمير الباحة يوجه بتحقيق مطالب طفل مصاب بأنيميا حادة في الدم (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

في أول رد فعل على مقطع فيديو تناول قصة طفل مصاب بأنيميا حادة، وجّه أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بتحقيق مطالب الطفل عبدالعزيز البالغ من العمر تسعة أعوام، الذي يعاني من أنيميا حادة في الدم، ومتابعة حالته.

يأتي توجيه أمير الباحة، بعد لقائه بوالد الطفل بمقر الإمارة، اليوم الأحد، والاستماع لمناشدته بعد أن تم تحويله من مستشفى الملك فهد بالباحة، لمركز الملك فيصل التخصصي بمدينة الرياض.

وعبّر والد الطفل إبراهيم بن أحمد حتات الزهراني، من أهالي محافظة قلوة، عن شكره لاستجابة الأمير السريعة ووقفته الأبوية مع نجله.

 

 

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