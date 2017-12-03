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وزير إثيوبي: اكتمال بناء 63% من سد النهضة.. وإنتاج الكهرباء منه قريباً (فيديو)

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تواصل – سامر محمد:

أعلن الدكتور “سيليشي بيكيلي” وزير المياه والري والكهرباء في إثيوبيا عن أن مرحلة استكمال بناء سد النهضة العملاق بلغت 63%، وأن العمل جار وَفْقَ الجدول الزمني المعد مُسْبَقَاً، وذلك في تصريح خاص لشبكة “سي جي تي إن” الصينية.

وَأَشَارَ مراسل الشبكة في إثيوبيا إلى أن مصر تبدو غير سعيدة ببناء السد العملاق الذي من شأنه أن يكون أكبر سد مولد للكهرباء في القارة الإِفْرِيقية والذي ينتج 6 آلاف ميجا وات وَهُوَ مستعد الآن إلى حد كبير لعملية إِنْتَاج مبكرة للكهرباء، بِالإِضَافَةِ إلى الانتهاء الكامل من تشييده.

ولفتت الشبكة إلى أن التوتر بِشَأْنِ السد عاد للواجهة مُجَدّدَاً بعد حديث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مرتين خلال الأيام الأخيرة عن أن مصر قادرة على حماية أمنها القومي، وأن المياه بالنسبة لها مسألة أمن قومي.

مِنْ جَانِبِهِ، رد الوزير الإثيوبي بأن السد يستهدف توليد الكهرباء عبر تدفق المياه؛ وَبِالتَّالِي لا يشكل أَي مشكلة تتعلق بالأمن القومي لأي دولة لأنه لا يقوم باستهلاك تلك المياه، كما أنه مُهِمّ للغاية لأنه يُسَاهِم في خفض معدلات الفقر، ويدفع باتجاه التقدم في إثيوبيا اقتصادياً واجْتِمَاعِيّاً باعتبار أن الكهرباء هي الأساس لكل شيء.

واختتم مراسل الشبكة بأن وزارة الخارجية الإثيوبية أعلنت عن أن نجاح بناء السد يمثل مسألة حياة أو موت.

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