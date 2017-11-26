«الخدمة المدنية» تدعو الخريجين للتقدم على (232) وظيفة هندسية

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دعت وزارة الخدمة المدنية الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف الهندسية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام الراغبين في التقدم عليها سواءً تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارج المملكة، مشيرة إلى أن هذا الإعلان يحتوي على الوظائف الشاغرة التي تلقت طلبات إشغالها من قبل الجهات الحكومية الى تاريخ 4/3/1439هـ. وأضحت الوزارة بأن تفاصيل الإعلان تتمثل في الاتي :

أولاً : إجمالي عدد الوظائف التي يشملها الإعلان :

بلغ إجمالي عدد الوظائف الهندسية التي طلبت الجهات الحكومية شغلها بهذا الإعلان (232) وظيفة وهي على النحو التالي :

المرتبة العــدد 7 178 8 23 9 31 الإجمالي 232

ثانياً : مواعيد تقديم الطلبات :

رابط التقديم على شبكة الانترنت ​ الفترة الزمنية للتقديم ​ إيضاحات من إلى فترة التقديم مستمرة على مدار (24) ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة في الجدول. ​ http://www.mcs.gov.sa 8 – 3 – 1439هـ 10 – 3 – 1439هـ

ثالثاً : آلية التقديم من قبل المتقدمين:

1. الدخول على نظام جدارة والتأكد من صحة توثيق بياناته وتقديم اعتراض في حال تبين له عدم صحتها، وفي حال ان البيانات صحيحة عليه الرجوع للصفحة الرئيسية لنظام جدارة والضغط على آيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، علما بأن ذلك يعتبر موافقة على صحة بياناته وستتم المفاضلة بموجبها، وفي حالة وجود أي خطأ يلغى الترشيح لأنه بني على معلومات خاطئة .

2. تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب .

3. تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى المتقدم من خلال الاختيار من بين الوظائف المعلنة حسب مقراتها .

4. على كل متقدم اختيار طباعة ملخص الطلب من خلال أيقونة طباعة ملخص الطلب والاحتفاظ به حيث لن تقبل أي مراجعة أو استفسار أو تظلم من قبل وزارة الخدمة المدنية دون أرفاق ملخص الطلب والذي يجب ان يكون تاريخ طباعته يسبق تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة .

رابعاً: الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة :

1. خريجي الدرجة الجامعية في التخصصات الهندسية المطلوبة.

2. خريجي درجة الماجستير في التخصصات الهندسية المطلوبة.

3. خريجي درجة الدكتوراه في التخصصات الهندسية المطلوبة.

4. يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

5. يشترط أن يكون سبق له حضورالاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال) على المرتبة السابعة.

6. الطلبات التي لا يتم تقديمها خلال فترة التقديم المحددة في الفقرة ثانياً لن يتاح لهم الدخول بالمفاضلة على الوظائف المعلنة.

7. تحديد الرغبات المكانية واختيارها مرتبط بمقرات الوظائف المعلنة ولن يتاح إضافة أي رغبات مكانية لا يتوفر وظائف معلنة فيها .

8. المتقدمين الذين لا تتفق مقرات الوظائف المعلنة مع رغباتهم المكانية عليهم عدم التأشير بالمربع الخاص برغبة الدخول بالإعلان وعدم تحديد أي رغبات مكانية ، ذلك يعني عدم رغبتهم في الدخول للإعلان والمفاضلة على الوظائف المعلنة ، حيث ان الترشيح مرتبط بالمقرات التي حددها المتقدم وعدم مباشرة الوظيفة التي يتم الترشيح لها في مقرها سيترتب عليه استبعاد طلب المتقدم من الإعلان نهائياً .