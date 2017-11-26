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شرطة المدينة تطيح بمحتال الصرافات

شرطة المدينة تطيح بمحتال الصرافات
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تواصل – فريق التحرير:

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، الرائد حسين القحطاني، إنه بالإشارة  للبلاغات الواردة  لمركز شرطة الفيصلية من قبل عدة أشخاص، الذي يفيد أصحابها عن سحب مبالغ ماليه من حساباتهم تبين لهم لاحقا أنه تم استبدال بطاقات سحب النقود بأخرى من قبل شخص قام بمساعدتهم في عملياتهم البنكية أثناء تواجدهم عند الصراف.

وأضاف “القحطاني”، أنه تم تشكيل فريق عمل من قسم البحث والتحري بمركز شرطة الفيصلية درس جميع البلاغات وجمع المعلومات، وأسفرت التحريات عن تحديد الاشتباه بأحد الأشخاص (مواطن بالعقد الخامس من العمر)، وجرى ضبطه وعرضه على أصحاب البلاغات واستطاعوا التعرف عليه من الوهلة الأولى.

وتابع، أنه بسماع أقواله الأولية أقر بما نسب إليه بالإضافة إلى العديد من البلاغات بنفس الأسلوب الإجرامي لدى مراكز الشرط الأخرى، عليه تم إحالة ملفات القضايا لفرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم بحكم الاختصاص.

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