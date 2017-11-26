الجمعية الفقهية السعودية تدعو الفقهاء للانضمام إلى عضويتها (صور)

تواصل – الرياض:

عقدت الجمعية الفقهية السعودية اجتماعها الأول بكلية الشريعة بالرياض، بعد انتخاب مجلس إدارة الجمعية الجديد برئاسة الشيخ الدكتور سعد الخثلان رئيس مجلس إدارة الجمعية وبحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية، صرح بذك رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام بالجمعية الدكتور أحمد الشثري.

وقال “الشثري”، أن الاجتماع ناقش تسمية عدد من اللجان الدائمة وأعضاء تحرير مجلة الجمعية، والموضوعات التي تهم الجمعية وترتقي بمستواها العلمي.

وأضاف، أن رئيس وأعضاء الجمعية حثوا الفقهاء إلى الانضمام لعضويتها، وتقديم المقترحات المفيدة التي ترقى بمستوى الجمعية الفقهية السعودية.