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بمشاركة 32 بلدا.. انطلاق فعاليات «المؤتمر الهندسي الدولي» بالرياض

بمشاركة 32 بلدا.. انطلاق فعاليات «المؤتمر الهندسي الدولي» بالرياض
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تواصل – فريق التحرير

تنطلق في مدينة الرياض في الرابع من شهر ديسمبر المقبل فعاليات المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي، تحت شعار “الإرتقاء بالمعايير الهندسية نحو التنمية الوطنية” والذي تنظمه الهيئة السعودية للمهندسين برعاية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في فندق الفورسيزون، على مدى 4 أيام، في أكبر تجمع هندسي دولي في المملكة.

ويشارك في المؤتمر 211 متحدثا يمثلون 32 دولة، وعدد من الشخصيات البارزة على الصعيدين المحلي والعالمي يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ووزير الطاقة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية المهندس خالد الفالح، والمهندس زياد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، والدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر السابق، بالإضافة الى مشاركة عدد من مسؤولي الجهات الخاصة والعامة.

وسيناقش المتحدثون في المؤتمر الهندسي الدولي 12 مساراً هندسيا في مختلف التخصصات الهندسية، تمثل العديد من المواضيع الهامة في الجوانب الهندسية، ويهدف المؤتمر إلى ايجاد البيئة الملائمة التي تسهل تبادل المعلومات وتعزيز التواصل بين المهندسين وبناء علاقات عملية ذات طابع مشترك بين جميع المشاركين في المؤتمر.

وسيقدم المتحدثون حوالي 200 ورقة عمل تناقش عددا من المحاور الهامة في المجال الهندسي، منها ما يختص بالمباني الخضراء، وتحلية المياه، وهندسة التعدين والجيولوجيا، وهندسة التراث المعماري، وهندسة العمارة، والطاقة المتجددة، وإدارة المشاريع، وهندسة السلامة، والإتصالات، والتشغيل والصيانة، وغيرها من التخصصات التي يشمل كل منها العديد من المحاور المهمة.

ويأتي المؤتمر لتعزيز المعايير الهندسية ونقل المعلومات والإطلاع على الجديد من التحديات والإبتكارات في القطاع الهندسي بما يتماشى مع رؤية المملكة عام 2030، ولعب دورا هاما في سد الفجوة بين المؤسسات الهندسية والاكاديميين والمنظمات والجمعيات ومقدمي التكنولوجيا.

ويعتبر هذا المؤتمر من أهم المؤتمرات الهندسية في العالم حيث أنه يشكل أول مؤتمر هندسي متخصص يجمع نخبة من الخبراء والصناعيين والتقنيين وذوي الخبرة من أغلب دول العالم المتقدم مثل أمريكا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وماليزيا.

كما سينظم على هامش المؤتمر معرض هندسي متخصص تشارك فيه 76 جهة بمشاركة 100 عارض من القطاعات الحكومية والخاصة، يعرضون أحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا في المجال الهندسي والصناعي والتقني.

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