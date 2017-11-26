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بعد شهرته.. «فارس» مصاب متلازمة «داون» يدخل العناية المركزة بسبب فيروس خطير

بعد شهرته.. «فارس» مصاب متلازمة «داون» يدخل العناية المركزة بسبب فيروس خطير
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تواصل- فريق التحرير:

أُصيب فارس الشمري، المصاب بمتلازمة “داون”، والذي حظي بتعاطف واسع بعد تغريدة له، خلال أيام عيد الفطر الماضي، يطالب فيها متابعيه بمشاركته فرحة العيد، بفيروس خطير أُدخل على إثره العناية المركزة.

وذكرت والدته في تغريدات على حسابه في “تويتر”، أن ابنها فارس دخل المستشفى بسبب نقص في الأكسجين وارتفاع بالحرارة، قبل أن يكتشف الأطباء إصابته بفيروس خطير ويدخل على إثره غرفة العزل.

وطالبت والدته، المسؤولين في وزارة الصحة الكويتية بالتدخل لإنقاذ ابنها، فيما ذكر أحد أقاربه أن فارس أصيب بفيروس “إنفلونزا الخنازير”.

وحظيت تغريدة “فارس”، على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، أول أيام عيد الفطر المبارك، بتداول وإعجاب لافتين بين المغردين، وتفاعل معها شركات ومشاهير من رواد الموقع.

وكتب المدون في تغريدته، وقتها، “عيدكم مبارك.. أنا فارس الشمري من ذوي الاحتياجات الخاصة ممكن تقولون لي عيدك مبارك عشان أشاركم الفرحة وشكرا لكم أحبكم كلكم”.

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