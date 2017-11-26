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قائد التحالف الإسلامي: سنعمل على تجفيف منابع تمويل الإرهاب في العالم

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تواصل – متابعات:

أكد القائد العسكري للتحالف الإسلامي ضد الإرهاب الفريق راحيل شريف، أن التحالف سيعمل على تجفيف منابع تمويل الإرهاب من خلال رفع القدرات الاستخبارية وإيجاد آليات دعم بين الدول المشاركة، مشددا على ضرورة وضع منهج شامل لمكافحة الإرهاب.

وأوضح شريف خلال افتتاح فعاليات اجتماع وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي بالعاصمة الرياض، أن التنظيمات الإرهابية تحاول ممارسة أعمالها الإجرامية تحت ستار الإسلام، وأكثر من 70% من العمليات الإرهابية وقعت في العالم الإسلامي.

وأشار إلى أن رؤية التحالف أن يكون هناك رد جماعي على الإرهاب، لأن مكافحة الإرهاب أصبحت أكثر تعقيدا وتحتاج العديد من الموارد لمواجهته، لافتًا إلى أن التحالف سيعمل على بناء قدرات الدول التي تحارب ضد الإرهاب من خلال التدريبات المشتركة.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان افتتح اليوم الأحد، أعمال الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي تستضيفه العاصمة الرياض، وذلك بعد نحو عامين على تشكيل التحالف بمبادرة من السعودية في مسعى لتوحيد جهود الدول الإسلامية في مواجهة الإرهاب.

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