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«العمل» تعلن حصيلة «وطن بلا مخالف» خلال أسبوع في 5 مناطق
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تواصل- فريق التحرير:

أسفرت الجولات التفتيشية للفرق الميدانية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية المشاركة مع الأجهزة الأمنية ضمن حملة “وطن بلا مخالف”؛ لتعقب مخالفي نظام الإقامة والعمل والتوطين، عن تسجيل 1021 مخالفة لنظام الإقامة والعمل والتوطين خلال 1243 زيارة تفتيشية، وضبط 265 مخالفا لنظام الإقامة والعمل، وذلك خلال أسبوع في 5 مناطق.

وأوضحت الوزارة، أن حملات التفتيش المشتركة التي انطلقت الأسبوع الماضي سجلت في مكة المكرمة 296 مخالفة لنظام الإقامة والعمل والتوطين، شملت 288 منشأة بالمنطقة، عبر 816 جولة ميدانية، شارك فيها 47 مفتّشا ومفتشة.

وفي عسير، ضبطت 350 زيارة تفتيشية 438 مخالفة لنظام الإقامة العمل والتوطين، فيما ضُبط 104مخالفين في الرياض، و17 مخالفة أخرى لمشغلي عمالة وافدة مخالفة للأنظمة، سواءً بعمله لدى غيره أو لحسابه الخاص، كما ضُبطت 239 مخالفة لقرار “توطين محال بيع المستلزمات النسائية”.

كما ضبطت الفرق التفتيشية المشتركة في الخبر 161 مخالفا لنظام الإقامة والعمل، بالإضافة إلى ضبط وافدين امتهنوا بيع وصيانة أجهزة الجوالات في مخالفة لقرار “توطين قطاع الاتصالات”، في الوقت الذي شهدت فيه المدينة المنورة 77 زيارة تفتيشية أسفرت عن ضبط 31 مخالفة، وإغلاق 45 محلا تجاريا، بمشاركة الجهات الأمنية، ضمن حملة “وطن بلا مخالف”.

‏‫وتدعو الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات نظام الإقامة والعمل، عبر خدمة “معًا للرصد” عبر الموقع الإلكترونيrasd.ma3an.gov.sa، أو من خلال هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات، حرصًا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل.

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