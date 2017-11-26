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الأرصاد: 30 محطة جديدة لمراقبة جودة الهواء

الأرصاد: 30 محطة جديدة لمراقبة جودة الهواء
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تواصل – فريق التحرير:

تستعد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لإنشاء 30 محطة جديدة لمراقبة جودة الهواء والانبعاثات من المصدر ضمن مبادرة مراقبة جودة الهواء والانبعاثات.

وأكد مدير إدارة جودة الهواء فهد نجمي أن المبادرة تندرج ضمن مبادرات التحول الوطني لرصد ومراقبة جودة الهواء، وتنقسم إلى جزئيين رئيسيين، الجزء الأول مراقبة جودة الهواء وإنشاء 30 محطة جديدة موزعة على منطقة عسير وجيزان والحدود الشمالية، بهدف زيادة عدد المحطات إلى 150 محطة على مستوى المملكة.

وأضاف نجمي أن الجزء الثاني من المبادرة يهدف إلى ربط مباشر لجميع محطات جودة الهواء في الجهات الأخرى مع الهيئة إلكترونيا للرصد ومراقبة الانبعاثات من المصدر، كون الهيئة تعتبر المرجع الرئيسي في المملكة لمراقبة جودة الهواء.

وأشار إلى أن مبادرة رصد ومراقبة جودة الهواء والانبعاثات من المصدر، حيث تقوم بقياس أكثر من 20 عنصر بما فيها عناصر الطقس، كما تشمل المبادرة أيضا إعداد مؤشرات وتطوير أيقونة جودة الهواء على موقع الهيئة الإلكتروني.

وتشمل المبادرة  8 مراحل تبدأ المرحلة الأولى في جدة، والمرحلة الثانية بالرياض، المرحلة الثالثة الدمام، المرحلة الرابعة مكة المكرمة، المرحلة الخامسة المدينة المنورة، المرحلة السادسة تبوك، المرحلة السابعة القصيم، والمرحلة الثامنة في حائل.

يذكر أن عدد المحطات على مستوى المملكة حاليا 86 محطة لمراقبة جودة الهواء والانبعاثات من المصدر موزعة على مختلف مناطق المملكة.

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