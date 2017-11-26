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القبض على عصابة «الـ110 سرقات» بالرياض.. مواشٍ ومركبات ثقيلة ومقطورات

القبض على عصابة «الـ110 سرقات» بالرياض.. مواشٍ ومركبات ثقيلة ومقطورات
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تواصل- فريق التحرير:

قال المتحدث الاعلامي بشرطة منطقة الرياض، إنه في ضوء الخطط الأمنية الموضوعة لكشف المتورطين في حوادث السرقات بخاصة ما يتعلق بسرقة المواشي والمركبات والمعدات الثقيلة والمولدات الكهربائية، تم ضبط 6 مواطنين.

وأوضح المتحدث الإعلامي، أن الدلائل أشارت إلى تورط تشكيل من ستة مواطنين ووافد من الجنسية الباكستانية بالوقوف خلف عدد من تلك الحوادث.

وتابع، أن الجهود الميدانية أسفرت عن ضبطهم على التوالي في كمائن محكمة (تراوحت اعمارهم بين العقدين الثالث والرابع ) وضبط بحوزتهم على سلاح من نوع (مسدس) غير مرخص ومركبتين نقل تعرضت هياكلها للتحريف وبسماع أقوالهم أقروا بارتكاب 110 حادثة سرقة تمثلت في سرقة مواشي ومركبات ثقيلة ومقطورات وبطاريات ابراج الاتصالات والمعدات الثقيلة وكسر اقفال المستودعات والاستراحات وسرقة ما داخلها, وجاءت أقوالهم مطابقة لما هو مقيد في سجل البلاغات لدى مراكز الشرط موزعين الأدوار و متقاسمين المسروقات فيما بينهم.

وأوضح أنه تم التحفظ على المتهمين وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما اقدموا عليه.

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