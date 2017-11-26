«الجارديان»: 10 ملايين دولار لـ«موجابي» مقابل تنازله عن السلطة

تواصل – سامر محمد:

كشفت صحيفة “الجارديان” البريطانية عن أن الرئيس الزيمبابوي المستقيل “روبرت موجابي” سيحصل هو وزوجته على مبلغ مالي لا يقل عن 10 ملايين دولار نظير تقاعده، كجزء من اتفاق جرى التفاوض بشأنه قبل إعلانه الاستقالة الأسبوع الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المبلغ الذي سيدفع له ولزوجته لا يعرف تحديدا، لكن مسؤول رفيع في الحزب الحاكم على علم بالاتفاق أكد على أن المبلغ لن يقل عن 10 ملايين دولار.

وأكد المسؤول على أن “موجابي” الذي منح الحصانة من إجراءات التقاضي ضده وضمانات بأن المصالح الاستثمارية لأسرته لن تتضرر، سيحصل على دفعة نقدية في الحال تقدر بـ5 ملايين دولار على أن يدفع باقي المبلغ في الأشهر القادمة.

ولفتت الصحيفة إلى أن راتب “موجابي” البالغ من العمر 93 عاما والذي يقدر بـ150 ألف دولار سيدفع له حتى وفاته، في حين أن زوجته “جريس” ستتقاضى بعد ذلك نصف هذا المبلغ طيلة حياتها.

وتسبب حكم “موجابي” الذي استمر 37 عاما في انهيار عملة البلاد تماما فضلا عن تحميل البلاد ديون هائلة وانتشار الفقر بين السكان وبطالة تصل إلى أكثر من 80% وغياب للكهرباء والتعليم والصحة عن مناطق كثيرة، كما أن العمر الافتراضي للسكان هناك عند 60 عاما وهي بذلك واحدة من أقل المعدلات في العالم.