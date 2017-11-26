«ساما» تلزم شركات التأمين بتغطية الكوارث الطبيعية

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قررت مؤسسة النقد العربي “ساما”، إلزام شركات التأمين بضرورة تضمين وثيقة التأمين الشامل على المركبات سواء أفراد أو شركات التغطية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية وخاصة الأضرار الناتجه عن الفيضانات والأمطار والسيول والبرد كتغطية إلزامية أساسية في منتج التأمين الشامل.

وأصدر مدير عام الرقابة على التأمين هشام طاشكندي تعميما شدد فيه على جميع شركات التأمين تعديل منتجاتها للالتزام بضرورة أن تتضمن وثيقة التأمين الشامل التغطية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية.

وحذرت مؤسسة النقد العربي، من أنها ستطبق الإجراءات النظامية حيال الشركات المخالفه لهذا التعميم، ابتداء من يناير 2018. وأوضحت “ساما” أن قرارها الجديد يأتي حرصا من المؤسسة لضمان حصول طالبي التأمين على معلومات وافية عن منتجات التأمين وعلى التغطيات المناسبة لاحتياجاتهم.