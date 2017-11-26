الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة
أقرا الخبر
شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)
أقرا الخبر
تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»
أقرا الخبر
«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض
أقرا الخبر
الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد
أقرا الخبر
«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

ترشيحاتنا

«العمري» يُبشِّر بالقضاء على أزمة السكن لنصف قرن مقبل

«العمري» يُبشِّر بالقضاء على أزمة السكن لنصف قرن مقبل

موعد صرف رواتب برج «القوس»

موعد صرف رواتب برج «القوس»

مصعد كهربائي ينهي حياة طفل بصامطة أمام والديه

مصعد كهربائي ينهي حياة طفل بصامطة أمام والديه

«النقل»: غرامة 5 آلاف ريال لسائقي الشاحنات في تلك الحالة

«النقل»: غرامة 5 آلاف ريال لسائقي الشاحنات في تلك الحالة

«ساما» تلزم شركات التأمين بتغطية الكوارث الطبيعية

«ساما» تلزم شركات التأمين بتغطية الكوارث الطبيعية
0

تواصل- فريق التحرير:

قررت مؤسسة النقد العربي “ساما”، إلزام شركات التأمين بضرورة تضمين وثيقة التأمين الشامل على المركبات سواء أفراد أو شركات التغطية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية وخاصة الأضرار الناتجه عن الفيضانات والأمطار والسيول والبرد كتغطية إلزامية أساسية في منتج التأمين الشامل.

وأصدر مدير عام الرقابة على التأمين هشام طاشكندي تعميما شدد فيه على جميع شركات التأمين تعديل منتجاتها للالتزام بضرورة أن تتضمن وثيقة التأمين الشامل التغطية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية.

وحذرت مؤسسة النقد العربي، من أنها ستطبق الإجراءات النظامية حيال الشركات المخالفه لهذا التعميم، ابتداء من يناير 2018. وأوضحت “ساما” أن قرارها الجديد يأتي حرصا من المؤسسة لضمان حصول طالبي التأمين على معلومات وافية عن منتجات التأمين وعلى التغطيات المناسبة لاحتياجاتهم.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«ساما»: حظر «التعامل النقدي» في جميع تعاملات التأمين

«ساما»: حظر «التعامل النقدي» في جميع تعاملات التأمين

ساما: الاحتياطيات الأجنبية تعادل 16 ضعف المعدل العالمي.. وتكفي 4 أعوام

ساما: الاحتياطيات الأجنبية تعادل 16 ضعف المعدل العالمي.. وتكفي 4 أعوام

إيقاف «أبناء العمودي للصرافة».. ومؤسسة النقد توضح الأسباب

إيقاف «أبناء العمودي للصرافة».. ومؤسسة النقد توضح الأسباب

«ساما»: 283 شكوى يوميا ضد المصارف وشركات التأمين

«ساما»: 283 شكوى يوميا ضد المصارف وشركات التأمين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

قصص مؤلمة من «قرية الروضة» وأكبر هجوم دموي في تاريخ مصر
تقارير وحوارات

قصص مؤلمة من «قرية الروضة» وأكبر هجوم دموي في تاريخ مصر

المزيد
أين تريليونات التعليم؟!
مقالات

أين تريليونات التعليم؟!

المزيد
«تواصل» تكشف كواليس عمليات «جدة التطوعي» خلال الأمطار: فداء وسط المخاطر (فيديو)
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف كواليس عمليات «جدة التطوعي» خلال الأمطار: فداء وسط المخاطر (فيديو)

المزيد
والد طالبة «روضة الرياض» المفقودة لـ«تواصل»: أخشى أن يؤثر أحد على عقلها
تقارير وحوارات

والد طالبة «روضة الرياض» المفقودة لـ«تواصل»: أخشى أن يؤثر أحد على عقلها

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>