ولي العهد: 44 دولة تنسق جهودها عبر التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب

تواصل – واس:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن أكبر خطر للإرهاب اليوم هو تشويه ديننا الحنيف وعقيدتنا السمحة.

وقال سموه، “نعزي ضحايا تفجير مسجد الروضة في جمهورية مصر الشقيقة.. ولن نسمح للإرهاب بأن يروِّع الآمنين”. وأضاف، أننا “سنرسل إشارة قوية للعمل معا في محاربة، وسنعمل على التنسيق وتكامل الجهود لمكافحة الإرهاب”.

واضاف سموه، “ستنسق 44 دولة جهودها عبر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب. وتابع سموه : لن نسمح بترويع المدنيين في الدول الإسلامية، وسنلاحق الإرهاب حتى يختفي عن وجه الأرض، واَضاف: الإرهاب كان يعمل بنشاط في دولنا خلال السنوات الماضية، ولن نسمح له بالمزيد من ترويع الأبرياء.

جاء ذلك في كلمة سموه، في افتاح أعمال الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم، تحت شعار ” متحالفون ضد الإرهاب ” ، بمشاركة وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي، ووفود دولية وبعثات رسمية من الدول الداعمة والصديقة، بفندق الفيصلية بمدينة الرياض.

وقال الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي الدكتور محمد العيسى، في كلمته في افتتاح الاجتماع، ان الإرهاب قام على إيديولوجية متطرفة، مضيفاً ان المسار الفكري في هذا التحالف يمثل عنصرا مهما للغاية، وأكد أن رسالة الإسلام جاءت نقية من الشوائب.