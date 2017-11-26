«العيد» يترأس اجتماع المقارئ القرآنية الثاني لـ«مكنون»

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أثنى الشيخ إبراهيم بن عبد الله العيد المساعد لشؤون تعليم البنين بإدارة الشؤون التعليمية بجمعية تحفيظ القرآن بالرياض (مكنون)، على الدور الكبير الذي تؤديه المقارئ القرآنية في مجال الإقراء، وتخريج الخاتمين الذين يتميزون بالجودة والاتقان في القراءات.

جاء ذلك في اللقاء الثاني للمقارئ القرآنية التابعة لجمعية مكنون، الذي عقد بمقرها بحي السليمانية، وبحضور فضيلة الشيخ صابر عبد الحكم مقرئ جمعية مكنون.

وأشاد العيد بالمقارئ وما حققته من إنجازات كبيرة في العام الماضي 1438هـ، معرباً عن شكره لكل من ساهم في تحقيق تلك الانجازات من المشايخ القراء والمعلمين، والجهود الكبيرة التي بذلت في سبيل إنجاح عمل المقارئ وإتماماها لأهدافها ومهامها على أكمل وجه، موضحاً أن الجمعية تولي المقارئ القرآنية اهتماماً بالغاً كونها تجسد رسالة الجمعية، وتأتي في سياق إحياء سنة الإقراء التي دأبت عليها الأمة منذ الجيل الأول وحتى يومنا هذا.

وأردف العيد قائلا: إن هذا اللقاء يعد الثاني للمقارئ القرآنية المعتمدة في برنامج الإقراء، وأن الجمعية تعكف حاليا على طرح الرؤية الجديدة للمقارئ، والتي تواكب التغيرات التي رافقت “مكنون” العام الماضي متمثلة في تدشين هويتها الجديدة.

عقب ذلك تم استعراض أحد التجارب الناجحة والنموذجية للمقارئ القرآنية، وهي مقرأة جامع الملك خالد، ألقاها الشيخ عدنان بن عبد الرحمن العرضي المقرئ بالقراءات العشر بجامع الملك خالد بأم الحمام.

وفي ختام اللقاء فتح المجال أمام استفسارات الحاضرين، وتولى العيد والشيخ صابر عبد الحكم الإجابة عليها، كما تم طرح كثير من المقترحات التي تسهم في تطوير عمل المقارئ وتحسن أدائها ، ووعد الجميع بتنفيذ هذه المقترحات التي تصب في صالح هذا العلم.