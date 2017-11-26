شركات عالمية توقف إعلاناتها على «يوتيوب» بسبب مقاطع التحرش الجنسي بالأطفال

تواصل – الوكالات:

أعلنت عدة شركات عالمية سحب كل إعلاناتها من موقع “يوتيوب” لظهور بعضها بجانب مقاطع فيديو يستخدمها متحرشون يستهدفون الأطفال.

ومن الشركات الشهيرة التي قررت تعليق نشر الإعلانات عبر الموقع: شركة “مارس” لمنتجات الشوكولاتة، وسلسلة ليدل الألمانية لمتاجر التجزئة، وأديداس للوازم الرياضية، ومصرف دويتشه بنك الألماني، طبقاً لـ “بي بي سي”.

وأغلق “يوتيوب” حسابات مستخدمة في نشر تعليقات تنطوي على تحرش، كما أبطلت عمل خاصية التعليق في آلاف المقاطع المصورة.

وقالت دراسة اعلامية إن عشرات الآلاف من الحسابات استُخدمت لنشر تعليقات على مقاطع فيديو لأطفال. ورد القائمون على “يوتيوب” بأن الموقع “يعمل بصورة طارئة” على تطهير الموقع.

وخلصت التحقيقات إلى أن مقاطع نشرها أطفال على يوتيوب اجتذبت متحرشين من البالغين استخدموا خانة التعليقات لنشر محتويات فاحشة ودعوات جنسية صريحة.

وقال متطوعون إن عدد الحسابات الناشطة المستخدمة في التحرش قد يصل إلى 100 ألف، جميعها مازالت قائمة بسبب خلل في برنامج الإبلاغ عنها.