الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة
أقرا الخبر
شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)
أقرا الخبر
تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»
أقرا الخبر
«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض
أقرا الخبر
الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد
أقرا الخبر
«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

ترشيحاتنا

موعد صرف رواتب برج «القوس»

موعد صرف رواتب برج «القوس»

مصعد كهربائي ينهي حياة طفل بصامطة أمام والديه

مصعد كهربائي ينهي حياة طفل بصامطة أمام والديه

«النقل»: غرامة 5 آلاف ريال لسائقي الشاحنات في تلك الحالة

«النقل»: غرامة 5 آلاف ريال لسائقي الشاحنات في تلك الحالة

وزير الإسكان يُصدر قراراً «ملزِمًا» لمُلاك الأراضي البيضاء.. تعرَّف عليه

وزير الإسكان يُصدر قراراً «ملزِمًا» لمُلاك الأراضي البيضاء.. تعرَّف عليه

القصيم.. إلزام منشأة بتأمين مسكن لعاملها بعد نومه في العراء 

القصيم.. إلزام منشأة بتأمين مسكن لعاملها بعد نومه في العراء 
0

تواصل – فريق التحرير:

ألزم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم، إحدى منشآت المقاولات بالمنطقة، بتأمين مسكن ملائم لعاملها الذي يحرس أحد مشاريعها، يحفظه من البرد، ويراعي جوانب الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل.

وقال مدير عام فرع الوزارة بمنطقة القصيم تركي المانع: “إن مفتشي الوزارة في المنطقة باشروا الحالة، والتقوا بالوافد، كما قاموا باستدعاء ممثل المنشأة، ومناقشته في تلك المخالفة، وتوقيعه على تعهد بالالتزام بتوفير سكن مناسب يستوفي إجراءات الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل، كما أنهم أكملوا الإجراءات النظامية بحق مخالفة المنشأة”.

ودعا المانع، عملاء الوزارة إلى الإبلاغ عن مخالفات سوق العمل من خلال التواصل مع هاتف خدمة العملاء على الرقم:(19911)، أو من خلال تطبيق “معا للرصد” على الأجهزة الذكية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«وطن بلا مخالف» تتواصل.. ضبط ١٩٨٦مخالفاً للإقامة والعمل بالقصيم.

«وطن بلا مخالف» تتواصل.. ضبط ١٩٨٦مخالفاً للإقامة والعمل بالقصيم.

الشهر المقبل آخر موعد للحصول على «شهادة مواءمة» لتطوير بيئة عمل «ذوي الإعاقة»

الشهر المقبل آخر موعد للحصول على «شهادة مواءمة» لتطوير بيئة عمل «ذوي الإعاقة»

إسقاط 439 ألف مواطن من «الضمان الاجتماعي»

إسقاط 439 ألف مواطن من «الضمان الاجتماعي»

«الإنذار المبكر» ينبّه: أمطار رعدية مصحوبة برياح وزخات من البرد على «القصيم»

«الإنذار المبكر» ينبّه: أمطار رعدية مصحوبة برياح وزخات من البرد على «القصيم»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

قصص مؤلمة من «قرية الروضة» وأكبر هجوم دموي في تاريخ مصر
تقارير وحوارات

قصص مؤلمة من «قرية الروضة» وأكبر هجوم دموي في تاريخ مصر

المزيد
أين تريليونات التعليم؟!
مقالات

أين تريليونات التعليم؟!

المزيد
«تواصل» تكشف كواليس عمليات «جدة التطوعي» خلال الأمطار: فداء وسط المخاطر (فيديو)
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف كواليس عمليات «جدة التطوعي» خلال الأمطار: فداء وسط المخاطر (فيديو)

المزيد
والد طالبة «روضة الرياض» المفقودة لـ«تواصل»: أخشى أن يؤثر أحد على عقلها
تقارير وحوارات

والد طالبة «روضة الرياض» المفقودة لـ«تواصل»: أخشى أن يؤثر أحد على عقلها

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>