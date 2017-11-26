«وطن بلا مخالف» تتواصل.. ضبط ١٩٨٦مخالفاً للإقامة والعمل بالقصيم.

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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن الحملات الأمنية التي تنفذها الأجهزة الأمنية بمنطقة القصيم ممثلةًبدوريات الأمن والشرطة وقوات أمن الطرق والمرور أسفرت عن ضبط ١٩٨٦مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل، وذلك منذ انطلاقة المرحلة الميدانية من الخطة التنفيذية للحملة الوطنية الشاملة لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ” وطن بلا مخالف “.

وأوضح بأن المتابعة مستمرة من قبل جهات الضبط المعنية لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل في محافظات ومراكز المنطقة وتطبيقالعقوبات المقررة بحقهم.