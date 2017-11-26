دراسة غربية: عمل الوالدين يؤثر على تغذية الأبناء

تواصل – وكالات:

أظهرت نتائج دراسة حديثة، أن الأيام التي يشعر فيها الآباء بالضغط العصبي أو الإرهاق أو الاكتئاب تقل فيها احتمالات إقبالهم على إعداد وجبات لأطفالهم.

وأشارت الدراسة -بحسب وكالة “رويترز”- إلى أن الضغط والإرهاق يجبر الآباء أيضاً على تقديم وجبات سريعة أو سابقة التجهيز فمن المرجح أيضاً أن يدفع المزاج السيئ الوالدين للضغط على أطفالهما لتنظيف أطباقهم.

وقالت جيريكا بيرج، كبيرة الباحثين في الدراسة وهي من كلية الطب في جامعة مينيسوتا في منيابوليس: “أحد التفسيرات المحتملة لتلك النتائج هي أن الوالدين اللذين أمضيا يوما عصيبا في العمل أو الدراسة أو في المنزل ويشعران بالضغط طوال النهار ربما أصابهما الإرهاق ولا يشعران بالرغبة في طبخ وجبة منزلية للعائلة”.

ولإجراء الدراسة راقب الباحثون شؤون 150 طفلاً تتراوح أعمارهم بين الخامسة والسابعة وهم مع ذويهم في المنزل، واستخدموا عدة وسائل لتقييم تأثير مزاج الوالدين على الطعام الذي يقدم على المائدة.

وخلص التحليل الإحصائي للدراسة إلى أن كل وحدة زيادة في معدل الضغط العصبي أو الاكتئاب رافقها انخفاض طفيف في المكونات المعدة منزلياً على مائدة العشاء.