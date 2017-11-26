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الجيش اليمني يُفشِل إعادة حصار تعز

الجيش اليمني يُفشِل إعادة حصار تعز
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تواصل- واس:

لقي اثنان من عناصر الميليشيات الإنقلابية وأصيب ثلاثة آخرون أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش تقع تحت سيطرة الجيش اليمني، غربي تعز .

وقال مصدر عسكري يمني، إن قوات الجيش أحبطت محاولة تقدم للمليشيات في جبل هان المطل على منطقة الربيعي غرب مدينة تعز.

وأضاف أن مواجهات اندلعت بين الجيش والميليشيات الإنقلابية غرب جبل هان ووادي حنش ومنطقتي الروض وحذران بعد محاولة تسلل للميليشيات إلى أحد مواقع الجيش في جبل هان.

وأشار المصدر، وفقا لموقع / 26 سبتمبر/ التابع للجيش اليمني، إلى أن هجمات الميليشيات على جبل هان تهدف إلى إعادة فرض الحصار مجدداً على تعز، بعد تمكن الجيش من رفعه جزئياً من جهة الضباب التي تعتبر المنفذ الوحيد للمدينة، عاصمة المحافظة.

من جهة أخرى، أغارت مقاتلات التحالف العربي على مواقع وتجمعات للميليشيات الانقلابية غرب محافظة شبوة.

وقال مصدر عسكري يمني، إن الغارات استهدفت مواقع وتجمعات للميليشيات في منطقة /شعب مبلقة/ الواقعة شمال مديرية بيحان.

واستهدفت الغارات مواقع وآلية قتالية للميليشيات في جبل شميس ومحطة لحجن بمديرية عسيلان، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات، إضافة إلى تدمير آليات ومعدات وذخائر.

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