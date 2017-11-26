الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة
أقرا الخبر
شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)
أقرا الخبر
تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»
أقرا الخبر
«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض
أقرا الخبر
الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد
أقرا الخبر
«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

ترشيحاتنا

موعد صرف رواتب برج «القوس»

موعد صرف رواتب برج «القوس»

مصعد كهربائي ينهي حياة طفل بصامطة أمام والديه

مصعد كهربائي ينهي حياة طفل بصامطة أمام والديه

«النقل»: غرامة 5 آلاف ريال لسائقي الشاحنات في تلك الحالة

«النقل»: غرامة 5 آلاف ريال لسائقي الشاحنات في تلك الحالة

وزير الإسكان يُصدر قراراً «ملزِمًا» لمُلاك الأراضي البيضاء.. تعرَّف عليه

وزير الإسكان يُصدر قراراً «ملزِمًا» لمُلاك الأراضي البيضاء.. تعرَّف عليه

«الكهرباء» تُوقع اتفاقية مع شركة أمريكية لتدريب مبتعثين بواشنطن

«الكهرباء» تُوقع اتفاقية مع شركة أمريكية لتدريب مبتعثين بواشنطن
0

تواصل – واس

كشفت الشركة الوطنية لنقل الكهرباء إحدى الشركات التابعة لـ”السعودية للكهرباء” عن توقيع مذكرة تفاهم مشروع الشراكات الاستراتيجية مع شركة “Schweitzer Engineering Laboratories” الأمريكية , التي تشمل من ضمن أهدافها تقديم برامج ودورات تدريبية للمبتعثين السعوديين في ولاية واشنطن، لا سيما المتخصصين في مجالات الهندسة والطاقة وتقنية المعلومات والكهرباء، ويأتي ذلك داعماً لبرنامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفيذه الشركة لخدمة المجتمع والمواطنين السعوديين داخلياً وخارجياً.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لنقل الكهرباء المهندس ليث البسام ، أن عدداً كبيراً من المبتعثين السعوديين في جامعة واشنطن استفادوا من تلك الدورات والبرامج المتقدمة في مجال الهندسة والطاقة الكهربائية على مدار عام ونصف تقريباً، مشيراً إلى أن الدورات التدريبية يتم إقامتها في مقرات ومراكز شركة “SEL” المجهزة بأحدث التقنيات وفقاً لكل تخصص، فيما يتم إجراء تدريبات عملية في المعامل الخاصة بالشركة، في حضور طلاب وباحثين من جنسيات مختلفة لتبادل الخبرات.

وأكد البسام أنه يتم العمل من خلال مشروع الشراكات الاستراتيجية على تطوير تلك البرامج لتقديم المزيد من التدريبات التقنية والفنية المتخصصة للمبتعثين السعوديين بهدف نقل التقنيات والعلوم الحديثة في المجالات المختلفة إلى داخل المملكة على أيدي أبنائها ضمن رؤية المملكة 2030، والاستفادة من وجود المبتعثين بتلك الدول، وبالقرب من تلك الشركات العالمية لتطبيق العلوم الأكاديمية وإجراء التدريبات العملية في مواقع ومراكز متخصصة.

وأشار إلى أن البرامج التدريبية تشمل دورات عامة في مجال الطاقة الكهربائية والتخصصات الهندسية المختلفة، وكذلك دورات متخصصة في مجالات محددة مثل دورة (Protecting Power System for Engineers)، التي كانت مدتها 35 ساعة، فيما سيتم البدء في دورة مكثفة لعدد من المبتعثين مطلع يناير 2018م القادم، ولمدة خمسة عشر أسبوعاً.

ولفت الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لنقل الكهرباء إلى أن الاتفاقية مع الشركة الأمريكية تأتي أيضاً ضمن عدد من اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها مع شركات ومؤسسات عالمية في العديد من الدول بقطاع الطاقة الكهربائية، مبيناً أن الفترة القادمة ستشهد التوسع في هذا المشروع ليشمل ولايات أخرى بالولايات المتحدة الأمريكية، ودول مختلفة في أوروبا مثل المانيا وفرنسا، ودول أسيوية كالصين وكوريا الجنوبية واليابان.

يُذكر أن الشركة السعودية للكهرباء لديها برامج تدريبية بارزة خارج المملكة، يتم من خلالها ابتعاث المهندسين والفنيين السعوديين بالشركة إلى كبرى الشركات والمعاهد العالمية المتخصصة في صناعة الطاقة الكهربائية بهدف نقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى المملكة، والتي كان أهمها ابتعاث فريق من المهندسين والفنيين السعوديين إلى الولايات المتحدة الأمريكية للتدريب على إدارة وتشغيل برامج ومحطات الطاقة الشمسية ضمن مشاريع الطاقة المتجددة التي يتم تنفيذها بالمملكة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مسار خاص للصم والبكم المبتعثين للدراسات العليا في الجامعات الأميركية

مسار خاص للصم والبكم المبتعثين للدراسات العليا في الجامعات الأميركية

«الكهرباء» تُكرم القاضي «رائد الجودة» بالشركة.. أول مَن أطلق إستراتيجية الإبداع والابتكار (صور)

«الكهرباء» تُكرم القاضي «رائد الجودة» بالشركة.. أول مَن أطلق إستراتيجية الإبداع والابتكار (صور)

وزير المالية يكشف عن خطوة لمساعدة المواطن على الادخار

وزير المالية يكشف عن خطوة لمساعدة المواطن على الادخار

ما أسباب الانقطاع الأخير لـ«الكهرباء» بمحافظات مكة؟

ما أسباب الانقطاع الأخير لـ«الكهرباء» بمحافظات مكة؟

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

قصص مؤلمة من «قرية الروضة» وأكبر هجوم دموي في تاريخ مصر
تقارير وحوارات

قصص مؤلمة من «قرية الروضة» وأكبر هجوم دموي في تاريخ مصر

المزيد
أين تريليونات التعليم؟!
مقالات

أين تريليونات التعليم؟!

المزيد
«تواصل» تكشف كواليس عمليات «جدة التطوعي» خلال الأمطار: فداء وسط المخاطر (فيديو)
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف كواليس عمليات «جدة التطوعي» خلال الأمطار: فداء وسط المخاطر (فيديو)

المزيد
والد طالبة «روضة الرياض» المفقودة لـ«تواصل»: أخشى أن يؤثر أحد على عقلها
تقارير وحوارات

والد طالبة «روضة الرياض» المفقودة لـ«تواصل»: أخشى أن يؤثر أحد على عقلها

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>