«البيئة» تغلق 25 مصنعاً وتغرم 25 منشأة في 4 مناطق

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صادق رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي على إغلاق وتغريم 25 منشأة وتغريم 25 منشأة أخرى مخالفة للاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية، شملت منشآت بيئية بمنطقة مكة المكرمة ومنطقة الرياض وكذلك منطقة المدينة المنورة ومنطقة جازان.

وتم إصدار المخالفات نظراً لقيام تلك المنشآت بمخالفة المعايير البيئية الواجب توافرها فيها وفقاً للاشتراطات نظام العام للبيئة.

وبيَّن نائب الرئيس لشؤون البيئة الدكتور أحمد الانصاري، أن هذه العقوبات تأتي ضمن جهود الهيئة في التعقب البيئي المستمر في مختلف مناطق المملكة، والتأكد من التزام جميع المنشآت الصناعيـة والتنموية بالاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية الدولية التي تضمن صون البيئة وحماية مقدرات الوطن وسلامة بيئة المجتمع.

وأوضح أن جميع المخالفات المحررة كانت بسبب عدم التزام المنشآت المخالفة بتطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية، دون الحصول على الموافقات البيئية من الهيئة.

وأضاف الأنصاري أن منطقة مكة المكرمة سجلت العدد الأكبر في المنشآت المخالفة حيث طالت العقوبات 24 منشأة في نفس المنطقة، 14 منها عوقبت بالغرامات المالية وأمر الإغلاق، في حين سجلت منطقة المدينة المنورة 15 منشأة مخالفة منها 7 منشآت غرمت وأغلقت.

وشملت منطقة جازان 7 منشآت مخالفة، وعدد منشأتين في المنطقة الشمالية، في حين سجلت منطقة الرياض منشأة واحدة مخالفة والمنطقة الجنوبية منشأة أيضاً.