استنفار وإجراءات احترازية بالأحساء وعسير استعداداً للأمطار

تواصل – الأحساء:

أكدت مصادر باللجنة المحلية الفرعية المعنية بمتابعة استعدادات الأمطار في الأحساء، أنها انتهت من 9 إجراءات احترازية استعداداً للأمطار في المحافظة، وذلك وفقا لـ«الوطن».

في الوقت نفسه أوضح رئيس بلدية محافظة تنومة في منطقة عسير المهندس عبدالله محمد الرياعي، أن بلدية المحافظة أنهت استعدادها لموسم الأمطار.

وأوضح أن آليات البلدية نظفت في وقت سابق العبارات ومناهيل تصريف المياه، كما عملت على تجهيز المعدات بواقع 16 معدة وآلية، وكادر بشري من 156 يعملون على مدار الساعة لمعالجة أي بلاغ يرد عبر إدارة الطوارئ، والبلاغات على الرقم 940 من المواطنين.

وصرح مدير العلاقات في البلدية نادر الشهري، بأن البلدية أعدت خططا سابقة للتعامل مع أي بلاغ محتمل حدوثه أثناء الحالة المطرية.