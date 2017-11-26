الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة
أقرا الخبر
شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)
أقرا الخبر
تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»
أقرا الخبر
«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض
أقرا الخبر
الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد
أقرا الخبر
«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

ترشيحاتنا

موعد صرف رواتب برج «القوس»

موعد صرف رواتب برج «القوس»

مصعد كهربائي ينهي حياة طفل بصامطة أمام والديه

مصعد كهربائي ينهي حياة طفل بصامطة أمام والديه

«النقل»: غرامة 5 آلاف ريال لسائقي الشاحنات في تلك الحالة

«النقل»: غرامة 5 آلاف ريال لسائقي الشاحنات في تلك الحالة

وزير الإسكان يُصدر قراراً «ملزِمًا» لمُلاك الأراضي البيضاء.. تعرَّف عليه

وزير الإسكان يُصدر قراراً «ملزِمًا» لمُلاك الأراضي البيضاء.. تعرَّف عليه

«التخصصات الصحية» تغلق 99.2% من طلبات خدمة تواصل الإلكترونية

«التخصصات الصحية» تغلق 99.2% من طلبات خدمة تواصل الإلكترونية
0

تواصل- فريق التحرير:

أغلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، 27369 طلباً من إجمالي 27171 طلباً استقبلتها خدمة تواصل الإلكترونية التي أطلقتها “الهيئة” مؤخراً لتحقق نسبة إنجاز تصل إلى 99.2%.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة مدير عام الإعلام والاتصال عبدالله الزهيان، أن الجودة الإجمالية للردود بلغت 97%، في حين بلغت نسبة رضا العميل 51%.

وأكد أنها مؤشرات إيجابية وتشير إلى حجم الإنجاز الذي تحقق في وقت قصير من إطلاق الخدمة التي ساعدت على تسهيل معاملات وطلبات الممارسين الصحيين دون الحاجة إلى زيارة مقر الهيئة.

ولفت الزهيان، إلى أن متوسط الإنجاز اليومي لخدمة تواصل الإلكترونية بلغ 1244 طلباً، في بلغ عدد المنسقين في الخدمة 171 منسقاً، مشيراً إلى أن مؤشر قياس جهد العميل بلغ 7/4.46.

وتابع، أن هذه الخدمة التي تشرف عليها إدارة العناية بالممارسين الصحيين تأتي ضمن عدد من البرامج التي تقدمها، تتيح التواصل إلكترونياً للمستهدفين وفي وقت قياسي بدلاً من الطرق التقليدية، داعياً المستفيدين من الخدمة إلى مراعاة الدقة في تعبئة البيانات لضمان جودة الخدمة، وتعبئة البيانات بشكل صحيح مع ضرورة استعمال بريد إلكتروني خاص لكل ممارس.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«التخصصات الصحية» تفتح المجال لإبداء الرأي بمحتوى وخارطة اختبار «رخصة الصيدلة»

«التخصصات الصحية» تفتح المجال لإبداء الرأي بمحتوى وخارطة اختبار «رخصة الصيدلة»

«التخصصات الصحية» تُطلق خدمة حجز المواعيد إلكترونياً

«التخصصات الصحية» تُطلق خدمة حجز المواعيد إلكترونياً

«التخصصات الصحية» تبحث إنشاء أكاديميات لطب الأسرة بالمملكة

«التخصصات الصحية» تبحث إنشاء أكاديميات لطب الأسرة بالمملكة

التخصصات الصحية: ارتفاع المقبولين لبرامج شهادة الاختصاص 18%

التخصصات الصحية: ارتفاع المقبولين لبرامج شهادة الاختصاص 18%

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

قصص مؤلمة من «قرية الروضة» وأكبر هجوم دموي في تاريخ مصر
تقارير وحوارات

قصص مؤلمة من «قرية الروضة» وأكبر هجوم دموي في تاريخ مصر

المزيد
أين تريليونات التعليم؟!
مقالات

أين تريليونات التعليم؟!

المزيد
«تواصل» تكشف كواليس عمليات «جدة التطوعي» خلال الأمطار: فداء وسط المخاطر (فيديو)
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف كواليس عمليات «جدة التطوعي» خلال الأمطار: فداء وسط المخاطر (فيديو)

المزيد
والد طالبة «روضة الرياض» المفقودة لـ«تواصل»: أخشى أن يؤثر أحد على عقلها
تقارير وحوارات

والد طالبة «روضة الرياض» المفقودة لـ«تواصل»: أخشى أن يؤثر أحد على عقلها

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>