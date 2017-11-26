«التخصصات الصحية» تغلق 99.2% من طلبات خدمة تواصل الإلكترونية

تواصل- فريق التحرير:

أغلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، 27369 طلباً من إجمالي 27171 طلباً استقبلتها خدمة تواصل الإلكترونية التي أطلقتها “الهيئة” مؤخراً لتحقق نسبة إنجاز تصل إلى 99.2%.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة مدير عام الإعلام والاتصال عبدالله الزهيان، أن الجودة الإجمالية للردود بلغت 97%، في حين بلغت نسبة رضا العميل 51%.

وأكد أنها مؤشرات إيجابية وتشير إلى حجم الإنجاز الذي تحقق في وقت قصير من إطلاق الخدمة التي ساعدت على تسهيل معاملات وطلبات الممارسين الصحيين دون الحاجة إلى زيارة مقر الهيئة.

ولفت الزهيان، إلى أن متوسط الإنجاز اليومي لخدمة تواصل الإلكترونية بلغ 1244 طلباً، في بلغ عدد المنسقين في الخدمة 171 منسقاً، مشيراً إلى أن مؤشر قياس جهد العميل بلغ 7/4.46.

وتابع، أن هذه الخدمة التي تشرف عليها إدارة العناية بالممارسين الصحيين تأتي ضمن عدد من البرامج التي تقدمها، تتيح التواصل إلكترونياً للمستهدفين وفي وقت قياسي بدلاً من الطرق التقليدية، داعياً المستفيدين من الخدمة إلى مراعاة الدقة في تعبئة البيانات لضمان جودة الخدمة، وتعبئة البيانات بشكل صحيح مع ضرورة استعمال بريد إلكتروني خاص لكل ممارس.