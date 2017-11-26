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«بروتون» تُشفر أدلة عناوين البريد الإلكتروني لحمايتها من التجسس والقرصنة

«بروتون» تُشفر أدلة عناوين البريد الإلكتروني لحمايتها من التجسس والقرصنة
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تواصل – وكالات:

أعلنت شركة بروتون تكنولوجيز عن تشفير أدلة العناوين بخدمة البريد الإلكتروني المشفر “ميل”، وبالتالي يتمكن المستخدم من حماية جهات الاتصال من عمليات التجسس أو القرصنة الإلكترونية.

وأوضحت الشركة السويسرية أن أصحاب حسابات البريد الإلكتروني هم فقط من يمكنهم استدعاء جهات الاتصال الخاصة بهم، ولا تتمكن الشركة المقدمة للخدمة نفسها من الاطلاع على بيانات أدلة العناوين.

وتعمل وظيفة التشفير الجديدة في البداية في إصدار الويب من خدمة البريد الإلكتروني، وسيتم إطلاقها لاحقا في التطبيقات المخصصة للأجهزة الجوالة المزودة بنظام غوغل أندرويد أو أبل “آي أو إس”.

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