5 نصائح مهمة عند شراء لعبة لطفلك

تواصل- وكالات:

تحدث الإصابات نتيجة إعطاء الطفل ألعاباً غير مناسبة لسنّه، خاصة البنادق البلاستيكية التي قد تسبب إصابات للعين غير قابلة للعلاج.

ويحذّر خبراء تربية الطفل من أية ألعاب تحتوي على قذائف أو مقاليع أو بنادق أو مسدسات. فحتى لو كانت هناك إرشادات للسلامة على اللعبة لا ينبغي التعامل معها باعتبارها آمنة للطفل، خاصة إذا كان له إخوة أصغر منه.

من جانبها تحثّ الأكاديمية الأمريكية لطب العيون الآباء والأمهات على فحص ألعاب الأطفال قبل الشراء، والتأكد من إجراءات السلامة التالية:

-تجنب إعطاء الطفل البنادق ذات الكرات البلاستيكية، أو التي تدفع مقذوفات ذات أجسام غريبة.

-عند شراء ألعاب الليزر الاقتصار على النوعية المطابقة لمعايير CFR 21 لمنتجات الليزر، وأن تكون مناسبة لسن الطفل.

-عند شراء معدات رياضية لطفلك احرص على شراء نظارات واقية مصنوعة من البوليكربونات، والتي تحمي العين بشكل فعّال دون التعرض للكسر.

-إعطاء الطفل الألعاب المناسبة لعمره فقط، وفقاً لإرشادات السلامة المدوّنة على اللعبة.

-الإشراف المباشر من شخص بالغ على الطفل أثناء لعبه بالدمى أو أية ألعاب أخرى، وإبقاء ألعاب الأطفال الأكبر بعيداً عن الصغار.