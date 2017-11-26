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حقوق الإنسان: 480 شكوى ضد 66 قطاعاً حكومياً خلال عام

حقوق الإنسان: 480 شكوى ضد 66 قطاعاً حكومياً خلال عام
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تواصل – الرياض:

كشفت جمعية حقوق الإنسان عن تلقيها 480 قضية وشكوى ضد 66 قطاعاً حكومياً خلال عامي 1437 و1438، مؤكدة أن القطاع الصحي «الوزارة والمستشفيات والقطاعات» تصدر قضايا تظلم المتضررين بـ84 شكوى.

وأكدت مصادر مطلعة وفقاً لـ “الوطن” ارتفاع نسبة القضايا الإدارية المسجلة خلال العامين الماضيين بمعدل 3.75 % من إجمالي القضايا الواردة إلى جمعية حقوق الإنسان منذ تأسيسها عام 2004، وفقاً لـ”الوطن”.

وتضمنت القضايا تظلم متضررين من جهات إدارية تابعة للقطاعات حكومية وعددها 66 قطاعا، منها 3 قضايا ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأمانات المناطق 16، والبلديات 15، ولجان إزالة التعديات 8، وديوان وزارة التعليم 56، والمركز الوطني للقياس والتقويم 3 قضايا، ووزارة الداخلية 11.

كما بلغ عدد القضايا المبلغة ضد إمارات المناطق 7، والنيابة العامة 13، والمديرية العامة للشرطة 32، والمديرية العامة للجوازات 25، والمديرية العامة لحرس الحدود 7، وإدارة الوافدين 6، بينما سجلت كل من محافظات المناطق، والأحوال المدنية، والمديرية العامة للدفاع المدني، وقوات الأمن، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأمن الطرق، والبحث الجنائي، ووزارة العدل، ومصلحة الجمارك، ودار الرعاية الاجتماعية، والهيئة العامة لتسوية الخلافات العمالية، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وديوان وزارة التجارة والاستثمار، والمؤسسة العامة للتقاعد، والحرس الوطني، ووزارة النقل، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وإدارة الترحيل، قضيتين لكل منهم.

وسُجلت قضية إدارية واحدة مقدمة ضد كل من: المدارس الحكومية، والهيئة السعودية للتخصصات الطبية، وزارة الدفاع والطيران، القوات البحرية، القوات الجوية، القطاع العسكري، قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وديوان رئاسة مجلس الوزراء، والسفارة الكندية، ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية، وديوان المظالم، وهيئة الرقابة والتحقيق، والهيئة العامة لطيران المدني، والخطوط الجوية السعودية.

وجاءت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بـ5 قضايا، والإدارة العامة للمرور 13، والمباحث العامة 8، ووزارة الصحة 13، والمستشفيات الحكومية 35، والمديريات العامة للشؤون الصحية 36، والقوات البرية 3، والمحاكم العامة 18، وشركة الاتصالات 3، والشركة السعودية للكهرباء 3، ومركز التأهيل الشامل 8، والضمان الاجتماعي 25، ومكاتب العمل 7، ومؤسسة النقد 15، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 7، وديوان البيئة والمياه والزراعة 6، وديوان وزارة الشؤون الإسلامية 3، ووزارة الخدمة المدنية 6، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 3، ووزارة الإسكان 7، والهيئة الملكية للجبيل وينبع 3.

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