«العمري»: قرار «وزارة العدل» يقضي على أزمة السكن لنصف قرن مقبل

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الكاتب: عبدالحميد العمري
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تواصل- فريق التحرير:

قال الكاتب الاقتصادي، عبدالحميد العمري، إن “أعداد قطع الأراضي التي صنفتها وزارة العدل على أنها “أراضٍ بيضاء” كفيلة بغلق باب أزمة الإسكان لنصف قرن مقبل”.

وأوضح “العمري”، في عدة تغريدات بحسابه على موقع “تويتر”، أن أعداد قطع الأراضي التي صنفتها وزارة العدل على أنها “أراض بيضاء” بلغت حتى الآن نحو 64620 أرضاً بيضاء؛ حيث زودت العدل وزارة الإسكان ببيانات تلك الأراضي التي تنطبق عليها مواصفات الأراضي البيضاء”.

وأضاف: “الحديث الآن عن الأراضي بمساحات 10 آلاف متر مربع فأكثر، وهناك أراضٍ تصل مساحاتها إلى مئات الآلاف من الأمتار، بافتراض متوسط مساحة 20 ألف متر لا أكثر لـ64.6 ألف قطعة؛ فالمساحة الإجمالية تقديريا = 1.3 مليار متر مربع، ماذا يعني”.

وتابع، “أول ما تعني مساحة الـ 1.3 مليار متر مربع؛ عن وجود أكثر من 3.2 مليون قطعة أرض قابلة للتطوير والبناء (بافتراض متوسط مساحة 400 متر مربع)، وهذا رقم عملاق يغلق باب أزمة الإسكان لنصف قرن قادم”، مضيفاً “بافتراض متوسط سعر 300 ريال للمتر كحد أدنى، قيمة سوقية لتلك الأراضي فقط = 387.7 مليار ريال (حصيلة رسوم أراضٍ 9.7 مليار ريال) وكحد أعلى لمتوسط سعر المتر 1000 ريال؛ فالقيمة السوقية = 1.3 تريليون ريال حصيلة رسوم أراضٍ 32.3 مليار ريال.

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