9 نصائح مفيدة جداً للاستغراق في نوم مريح أثناء الليل

تواصل- وكالات:

يعاني الكثير من “صداع الصباح”، حيث من أهم أعراضه عدم الحصول على ما يكفي من ساعات النوم؛ ما يؤثر على نشاط وتركيز الإنسان طوال النهار إذا بدأ اليوم به.

ويمكن التغلب على مشاكل النوم المؤدية للصداع من خلال هذه النصائح السهلة والفعّالة:

* اذهب إلى الفراش كل ليلة في الموعد نفسه.

* تجنب شرب الكافيين والنيكوتين قبل موعد النوم بساعتين على الأقل.

* قم بتهدئة إيقاع الحركة قبل النوم بساعتين، وابتعد عن أية أنشطة من شأنها أن تنبّهك مثل تصفّح الإنترنت، والمحادثات الهاتفية.

* من المفيد القراءة قبل النوم.

* احرص على تعتيم غرفة النوم جيداً قبل النوم، وخفض الإضاءة في البيت خلال الساعة السابقة للنعاس.

* خذ دشاً للاسترخاء قبل النوم.

* احرص على ممارسة التمارين والنشاط البدني خلال النهار بشكل روتيني، ولو بضع دقائق يومياً.

* إذا كنت تستيقظ أثناء النوم بسبب الشخير أو لأي سبب آخر احرص على علاجه.

* في بعض الأحيان تكون اضطرابات النوم مؤشراً على وجود مشاكل في ضغط الدم أو القلب، لذا، إذا لم تفلح إجراءات تسهيل النعاس ربما عليك مراجعة الطبيب للتأكد من صحة القلب.