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إسقاط 439 ألف مواطن من «الضمان الاجتماعي»

إسقاط 439 ألف مواطن من «الضمان الاجتماعي»
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تواصل- الرياض:

أسقطت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أكثر من 439 ألف حالة ضمانية لـ39 سبباً، فيما وضعت الوزارة سبباً جديداً، تمثل في إسقاط الضمان بسبب عدم استخدام بطاقة الصراف وتجميع المبلغ لأكثر من عامين، إذ كان عدد الحالات المسقطة لهذا السبب 8029 حالة.

وأسقطت الوزارة، 554 حالة بسبب زيادة أعمارهم عن 26 سنة، وتم إسقاط 14206 حالات، بسبب وفاة المستفيدين، وإسقاط 4363، بسبب تملك المستفيدين عقاراً، وأسقطت الوزارة 318 مضافاً بالقائمة السوداء، وأسقطت مستفيدين بسبب أنهم يمتلكون نشاطاً تجارياً، أو من لديه رخصة نقل، أو لديه قرض صناعي، أو منتسب لمصلحة الزكاة والدخل.

وكشف التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية انخفاض عدد الحالات المستحقة لمعاشات ومساعدات الضمان الاجتماعي العام الماضي مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، وفقا لـ”الحياة”.

وذكر التقرير السنوي لعام 1437-1438هـ للوزارة أن عدد الحالات الضمانية انخفض بشكل كبير هذا العام، وكان عدد الحالات عام 2012 نحو 1.54 مليون حالة صرف عليها 21.6 بليون ريال، ومن ثم حققت ارتفاعاً بنسبة 3 في المئة في 2013 ليصبح عدد الحالات 1.56 مليون، صرف عليها 23.9 بليون ريال، لتنخفض عام 2014 بنسبة -4 في المئة، ليصل عدد الحالات 1.5 صرف عليهم 22.3 بليون ريال، لتواصل عدد الحالات المستحقة انخفاضاً عام 2015 بنسبة -7 في المئة لتصل عدد الحالات 1.39 مليون صرفت عليها المبالغ 21.2 ريال بليون، لتصل الحالات أكثر انخفاضاً لعام التقرير 2016 بنسبة -13 في المئة 1.2 مليون حالة ضمانية، صرف عليها 19.4 بليون ريال.

وانخفضت عدد الحالات الجديدة المسجلة للضمان في عام التقرير بنسبة 32% عن 5 سنوات ليكون عدد الحالات الجديدة المستحقة للضمان 343.788، صرف عليها 4.4 بليون، لينخفض المبلغ عن خمس سنوات بنسبة 47%.

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