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الشرطة تكشف لغز «جثة الأثيوبي» في المنطقة الجبلية بـ«صمخ»

الشرطة تكشف لغز «جثة الأثيوبي» في المنطقة الجبلية بـ«صمخ»
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تواصل – بيشة:

كشفت مصادر مطلعة عن لغز واقعة مقتل مجهول من الجنسية «الأثيوبية» عثر على جثمانه في منطقة جبلية بقرية القاع التابعة لمركز “صمخ” جنوب “بيشة”.

وأوضحت المصادر أن الجاني هو “مقيم سوداني” يعمل راعيا للأغنام، في أحد الشعاب الجبلية، واختلف مع المقيم “الأثيوبي” على شيء، فقام بضرب المجني عليه بحجر على رأسه وظهره حتى فارق الحياة، وفقا لـ«عكاظ».

من جانبه قام مخفر شرطة مركز صمخ جنوب بيشة، بعمل التحريات اللازمة وقام بالتوصل للجاني مرتكب الجريمة، وألقى القبض على “المقيم السوداني» خلال 24 ساعة فقط من جريمته، برغم من عدم وجود أدلة أو قرائن للجريمة.

وأكدت المصادر أن الجاني أبلغ كفيله بوجود جثة المجني عليه، حيث أنكر في البداية صلته بالجريمة، إلا أنه بعد التحقيق معه اعترف بقتله المجني عليه بغرض السرقة.

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