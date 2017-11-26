وزراء دفاع 41 دولة إسلامية يجتمعون اليوم بالرياض

تواصل – الرياض:

يجتمع اليوم بالعاصمة السعودية الرياض، وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، تحت شعار “متحالفون ضد الإرهاب”.

ويحضر الاجتماع وزراء دفاع إحدى وأربعين دولة ووفود دولية وبعثات رسمية، حيث من المقرر مناقشة جلسات الاجتماع الاستراتيجية العامة للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب وآليات الحوكمة المنظمة لعملياته ونشاطاته ومبادراته المستقبلية في الحرب على الإرهاب ووقف تمويله.

وسيتم تحديد آليات وأطر العمل المستقبلية التي ستقود مسيرة عمله لتوحيد جهود الدول الإسلامية للقضاء على الإرهاب، والتكامل مع جهود دولية أخرى في مجال حفظ الأمن والسلم الدوليين.