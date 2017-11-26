توقعات بأمطار على 11 منطقة.. وأتربة بـ«الرياض والشرقية»

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية ، الرياض ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية) فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق (القصيم، حائل، الجوف، تبوك، الحدود الشمالية، الشرقية، جزان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-36 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج , فيما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.