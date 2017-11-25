ضمن «وطن بلا مخالف».. ضبط 153 مخالفا لأنظمة العمل والإقامة بالجوف

تواصل – أحمد الرمال:

ضبطت شرطة منطقة الجوف 153 مخالفا لأنظمة العمل والإقامة، وذلك خلال تفتيش أمني، ضمن حملة “وطن بلا مخالف”.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، إن الحملات شاركت بها شرطة محافظات القريات، وطبرجل، ودومة الجندل، وقوة الضبط الميداني، وإدارة دوريات الأمن، القوة الخاصة لأمن الطرق.

في سياق متصل، شنت الأجهزة الأمنية حملة بمدينة سكاكا، عصر السبت الموافق ٧-٣-١٤٣٩ هـ، على محطات الوقود، والمقاهي الموجودة على أطراف المدينة، ومحلات المواد الغذائية (البقالات) بمشاركة أسفرت عن ضبط 37 مخالفا لنظامي العمل والإقامة، ومخالفتين لفرع وزارة التجارة، ومصادرة أكثر من 3200 قطعة مختلفة ومقلدة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس لعدد 23 محلا، بالاضافة إلى 13 مخالفة صحية.